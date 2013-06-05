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Başbakan Erdoğan, Fas Kralı 6. Muhammed ile neden görüşmedi?

Gezi Parkı eylemleri sürerken Fas’a giden Başbakan Tayyip Erdoğan, Fas Kralı 6. Muhammed ile görüşmedi

05 Haziran 2013 20:08

Anadolu Ajansı, 2 Haziran 2013 tarihli haberinde Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika gezisinin ilk durağı olan Fas’ta “ziyaretin önemine binaen Kral 6. Muhammed tarafından karşılanmasının beklendiğini” yazdı. Ancak, Fas Dışişleri Bakanı Saadettin el-Osmani’nin sözlerine dayandırılan haber, gerçekleşmedi.
 
3 Haziran’da Başbakan Erdoğan ile birlikte Rabat’taki Sale Havalimanı’na inen Emine Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker  ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu karşılayanlar Fas Başbakanı Abulilah Benkiran, eşi Nebile Benkiran, Fas Dışişleri Bakanı Saadettin el-Osmani ve diğer ilgililer oldu.
 
Başbakan Erdoğan, havaalanına indikten sonra Fas Kralı 6. Muhammed'in babası Kral İkinci Hasan'ın ve dedesi 5. Mohammed'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye Fas İş Forumu'nda konuşması ardından onuruna Fas Başbakanı Benkiran tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Ancak Erdoğan ziyareti sırasında, görüşmeleri beklenen Fas Kralı 6. Abdullah ile buluşmadı. Faslı radyo kanalı Yabiladi, sebep olarak “Erdoğan’ın Arap Baharı ülkelerini ziyaret ederken Fas’ı göz ardı etmesi” ihtimalinden söz ederken Hurriyet Daily News, “Erdoğan ile Kral’ın buluşmadığını doğrulayan başbakanlık yetkililerinin neden olarak Kral 6. Muhammed’in 20 günlüğüne yurt dışında olmasını gösterdiğini” aktardı.

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