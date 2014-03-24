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Başbakan Erdoğan evine helikopterle gitti

Başbakan Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen miting sonrası Kısıklı'daki evine helikopterle gitti

24 Mart 2014 08:36

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı mitingi sonrası ailesiyle birlikte Kısıklı'ya helikopterle gitti. Erdoğan, Yenikapı mitingi sonrası, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve torunu Ömer Tayyip'le birlikte saat 19.30'da helikopterle Kısıklı Polis Merkezi yanındaki helikopter pistine geldi. Başbakan Erdoğan'ın, helikopter piste ineceği sırada camdan aşağıda bekleyen inşaat işçilerine ve bir grup vatandaşa el salladığı görüldü.

Erdoğan, helikopterin kapısı açıldıktan sonra, torununa montunu giydirdi ve helikopterden indirdi. Erdoğan ailesi, kendilerini bekleyen makam aracına binerek Üsküdar Kısıklı'daki evlerine hareket etti.

Başbakan Erdoğan, Kısıklı'daki evine gireceği sırada, evin önünde bekleyen kalabalığı görerek makam aracından indi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, makam aracına doğru yöneldiği sırada, grubun içinden çıkan Turgay Hazar adlı bir genç, Erdoğan'dan bir isteği olduğunu söyledi.

Hazar, 2 yıl önce dini nikah kıydırdığını, ancak aralarında 'kültür farkı' olduğu gerekçesiyle kızın ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bundan dolayı genç kızla arasının bozulduğunu belirtti. Hazar, kayınpederinin Başbakan'a hayran olduğunu belirterek, Erdoğan'dan ikna etmesi için kayınpederini aramasını ya da görüşmesini istedi.

Başbakan da, korumalarına talimat vererek, Turgay Hazar'ın telefonunu not etmelerini istedi. Hazar'ın Sultangazi Belediyesi'nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.
 

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