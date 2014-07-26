Erdoğan: On yıllardır adam satan ırkçı Pensilvanya...

Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun "paralel yapı" dediği Gülen cemaati tarafından desteklendiğini öne süren Başbakan Tayyip Erdoğan, "On yıllardır adam satmakla yaşamış, ırkçı Pensilvanya şimdi yine sahnede. Buldukları aday onlara çok kolay uyum sağlamış, Batıya gıdiyor Irkçı oluyor, Doğuya gidiyor başka şey söylüyor. Buraya geliyor buraya göre birşey söylemek istiyor ama şerbeti yok" dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Türksolu dergisiyle poz vermesini eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan, "CHP ve MHP adayının eline bir dergi tutuşturdular. O rezil dergide "Kürt sorunu yoktur, Kürt istilası vardır" diye kapak yaptılar. "Açlıktan ölün" diye kapak yaptılar. CHP Genel müdürü ve annesini aşağılayan kapak yaptılar. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tahkir eden, orduyu darbeye çağıran, şahsımın da idamını talep eden kapak yaptılar. Sanmayın ki yanlışlık yaptı. Şecaat arzederken sirkatin söyledi" dedi.

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi mitingi için gittiği Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Gazze'ye verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

81 vilayetin sevinç gözyaşlarından birileri rahatsız oldu. Diyarbakır'daki kardeşlik fotoğrafından malum medya ve birileri rahatsız oldu. Yetmedi 17 Aralık ve 25 Aralık'ta darbe girişiminde bulundular. Çözüm sürecini hedef aldılar.

17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişiminin ardında kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz.

Nevruz'da 40 kişinin ölümünde kim varsa, 17 Aralık'ın arkasında yine onlar var. Bütün bunlara rağmen dik durduk yola devam ettik.

Biz Pensilvanya ihanet şebekesiyle hesaplaştığımız gibi onların arkasındaki güçlerle de hesaplaşıyoruz.

Gezi olayları ve 17 Aralık girişiminin arkasında aynı koalisyon var. Onlar Türkiye'yi geçmişte gözyaşı akıtılan dönemlere Diyarbakır zindanlarında yaşanan acılara götürmek istediler. Rabbim 30 Mart'ta onların tuzaklarını darmadağın ettiler.

Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine eski Türkiye hayali kurmaya başladılar. Kimin kiminle iş tuttuğunu ittifak yaptığını sizler de görüyorsunuz.

Kürt kardeşlerimizin sorunlarını yok sayan, senelerce herşeye karşı çıkan, CHP, MHP ve HDP sahnede. On yıllardır şiddet akan medya yine sahnede.

On yıllardır adam satmakla yaşamış, ırkçı Pensilvanya şimdi yine sahnede.

Buldukları aday onlara çok kolay uyum sağlamış, Batıya gıdiyor Irkçı oluyor, Doğuya gidiyor başka şey söylüyor. Buraya geliyor buraya göre birşey söylemek istiyor ama şerbeti yok.

Rezil dergi...

CHP ve MHP adayının eline bir dergi tutuşturdular. O rezil dergide "Kürt sorunu yoktur, Kürt istilası vardır" diye kapak yaptılar. "Açlıktan ölün" diye kapak yaptılar. CHP Genel müdürü ve annesini aşağılayan kapak yaptılar. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tahkir eden şahsımın da idamını talep eden kapak yaptılar. Sanmayın ki yanlışlık yaptı. Şecaat arzederken sirkatin söyledi.

Ben inanıyorum ki Doğu ve Güneydoğu bu ırkçı adaya gereken dersi verecek. Biz ırkçı değiliz. Biz siyasi Kürtçü değiliz, siyasi Türkçü de değiliz. Biz bütün yaradılmışları Yaradandan ötürü seviyoruz.

Bahçeli Kürt kardeşim demeye başladı

Hayret ettim ya Bahçeli Kürt kardeşim demeye başladı. Sen bugüne kadar Kürt kardeşim demezdin ya. Bu siyaset insanlara neler yaptırıyor. Öğrendi. Çünkü biz inananlar kardeştir diyerek ayrım yapmadan baştan beri kardeşim dedik. Biliyorsunuz HDP bir aday çıkardı. O da gittiği yere göre konuşuyor. Dün bir konuşmasını dinledim çok enteresan. Bizim adayımız hanım olmalıydı diyor. Sen hanım aday çıkardın da olmaz mı dediler. Çünkü orada hanımlar. CHP Kürt meselesinin, Dersim’in mimarı kapanan camilerin yıkılan türbelerin failidir. Baskıların, Diyarbakır Cezaevi’nin savunucusudur. HDP gitti bu CHP ile ittifak arayışına girdi.

HDP Diyarbakır'a ihanet etti

Diyarbakır kendisine ihanet eden HDP’ye sandıkta gereken dersi verecektir. CHP, MHP ve diğer ulusalcı ayrılıkçı her oy, HDP’ye verilecek eski Türkiye’ye gidecektir. Şahsıma vereceğiniz her oy çözüm sürecine katkı olacaktır. Terör bahanesin arkasına saklanarak devlet içindeki çeteler hukuksuzluk yapıyor, cinayetler işliyorlardı. Hiçbir silah hukuk içinde savunulan meşru talepten daha güçlü değildir. Şunu herkes bilsin bu çözüm yoluna başımızı koyduk. Köylerdeki, mezralardaki, türkülerin, kitapları, düşüncelerin, gösteri hakkındın üstündeki baskıyı biz kaldırdık.

Türkiye normalleşiyor, özüne dönüyor ilk Meclis’teki ruha geri dönüyor. Süreç emin adımlarla ilerliyor. Sevgili Diyarbakır 10 Ağustos Türkiye için iç ve dış politikamız için ekonomi için en önemlisi de demokrasi için milattır. İnşallah yeni Türkiye’nin kazanacağı bir sürecin içine giriyoruz. Sen evet dersen sadece Diyarbakır değil Erbil de güç kazanacak.

Sandığa gitmeyenleri muhakkak götürün

12 yılda Diyarbakır’a 15,5 katrilyon yatırım yaptık. Neredeydi bizden öncekiler. Diyarbakır’ın semtine uğramadılar semtine. Diyarbakır’a dev bir yatırım daha yapıyorum. Sağlık kampüsü yapıyoruz. TOKİ kanalıyla 33 bin seyirci kapasiteli stadyum kazandırıyoruz. Biz yaptığımız yatırımlarla durmayacağız. Diyarbakır manen bizim için çok önemli. El ele verip bunları başaracağız. Benim ricam şu: Mutlaka sandığa gidin gitmeyenleri muhakkak götürün.