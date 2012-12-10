Başbakan Erdoğan: Cumhuriyetle hesaplaşmıyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz asla ve asla bir hesaplaşma içinde değiliz. Tam tersi cumhuriyet için neler yaptığımızı, neler kazandırdığımızı, hangi seviyelere taşıdığımızı ve taşıyacağımızı konuşuyoruz" dedi.

2013 yılı bütçe görüşmelerinin açılışında Meclis Genel Kurulu’na seslendi

Mecis Genel Kurulu’na seslenen Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin 11. bütçesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına ilişkin, "Geride kalan ve gelecek 10 yılı anlatacağımz"dedi ve "Geride kalan 10 yıl, ekonomi alanında da cumhuriyet tarihin en parlak dönemlerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

'Hesaplaşma içinde değiliz’

"Ben ayrıntılara girmeden geride bıraktığımız 10 yıla ilişkin ve önümüzdeki 10 yıla ilişkin değerlendirmelerimi anlatmak istiyorum. AK Parti'nin 10 yıllık başarılı dönemini Cumhuriyet'le kıyasladığımızda birileri rahatsız oluyor. Biz bir hesaplaşma içinde değiliz biz Cumhuriyet için neler yaptığımızı konuşuyoruz. Elbette ülke için taş üstüne taş koymuş herkese şükran borçluyuz.

‘Gazi Mustafa'nın vefatından sonra…’

Ancak şunu da görmek durumundayız. Ne yazık ki Gazi Mustafa'nın vefatından sonra Türkiye'nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır. Bir yandan neler başardığımızı anlatıyor bir yandan da bu başarıların neden gerçekleştirmediğini hatırlatıyoruz. Bizim her zaman ifade ettiğimiz bir gerçek var. 10 yıldaki başarı bizatihi aziz milletin başarısıdır. Biz hemen her alanda Cumhuriyet'in rekorlarını kırıyoruz diyorsak bunu cumhuriyet ve millet adına bir kazanım olduğunu ifade ediyoruz. Rekorları elde etmiş olmamızdan kimse rahatsız olmasın. Bundan herkes mutluluk duysun istiyoruz. 79 yılda yapılanları elbette takdir ediyoruz ama artık şunun sorgulanmasını istiyoruz: 79 yılda Türkiye'nin ulaşmış olduğu seviye 2002'deki seviye midir. 1945'te taş üstünde taş kalmayan Almanya ve Japonya dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girdi. Bizim işgücümüze ihtiyaç duydular. Ama bütün bu süreçte Türkiye kendi iç işleriyle uğraşıyor ve sürekli kan kaybediyordu. Boğaz'a köprü için proje hazırlayanlar, uçak için proje hazırlayanalar dönemin hükümetleri bunları dışladı. Bu parlamento içinde bunları çok iyi bilenler var.

‘Ağır bedeller ödedik’

"Kendi evladığını iç düşman diye tanıtan bir yönetim ülkenin enerjisini yok etti" diyen Erdoğan, koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin ağır bedeller ödediğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye 10 yılda bir müdahaleye maruz kaldı. Ağır bedeller ödedik. Bugün bizim ekonomide elde ettiğimiz başarıları cumhuriyetle kıyas olarak sorgulayanlar önce darbeler karşısındaki tavırlarını sorgulasınlar. 27 Nisan bildirisi AK Parti iktidarının dik duruşu sayesinde akamete uğratılmıştır. Buna rağman bunun Türkiye'ye maliyeti 2 milyar dolar olmuştur. 28 Şubat'ın maliyetini varın siz hesap edin. Türkiye ekonomisi demokrasinin ilerlediği dönemlerde ekonomi her zaman iyi bir seyir izlemiştir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde de bu tablo net olarak ortaya çıkıyor. Ekonomik yatırımları engellemeye çalışıyorlar. Ekonominin demokrasiyi demokrasinin de ekonomiyi güçlendireceğini bilen terör örgütü bu yönde atılan her adımın karşısında duruyorlar. Baraj, havalimanı, yol ve enerji projelerini yok etmek için sabote ediyorlar.

'Darbelere desteklerini sorgulasınlar'

79 yılda yapılanları takdir ettiklerini ancak bu süre sonunda Türkiye’nin erişmesi gereken seviyenin 2002’deki seviye olmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim Cumhuriyetle bir hesaplaşma içinde olduğumuzu söyleyenler, çıksınlar, darbeler karşısındaki destekleyici tavırlarını sorgulasınlar" dedi.