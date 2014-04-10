Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yaptığı "Konuşmanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya geldi. Köşk'te yapılan haftalık olağan görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

İki lider arasında yapılan haftalık olağan görüşme, Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili geçen hafta yaptığı "Artık bu konuyu konuşmanın vakti geldi. Başbakanla oturup konuşacağız" açıklaması nedeniyle önem taşıyor.

Açıklamanın ardından yapılan ilk görüşmede, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da gündeme gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Başbakan Erdoğan da hafta sonunda bazı medya temsilcileriyle bir araya gelmiş ve kafasındaki cumhurbaşkanı adayını "Bu seçimden sonra sorumluluklar farklı olacak. Protokol cumhurbaşkanı değil terleyen koşan koşturan bir cumhurbaşkanı olmalı" sözleriyle tarif etmişti.