Başbakan Erdoğan: Bunlar siyasi gaz sıkışması

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'daki gelişmelerin Büyük Ortadoğu Projesiyle yakından uzaktan alakası olduğunu düşünmediğini belirterek, ''Bunlar ne homojen ne irtibatlı, böyle hareketler de değil. Yılların sıkıntısı var. Affınıza sığınarak söylüyorum, adeta siyasi gaz sıkışması diyebiliriz'' dedi. Erdoğan, katıldığı bir programda gündeme dair soruları cevapladı.





''Mısır, Libya ve Tunus bölgesindeki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu olaylar Türkiye'yi nasıl etkileyecek?'' sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan, sürecin Tunus ile başladığını, arkasından Mısır'ın aynı şekilde devam ettirdiğini söyledi. Mısır halkının bu noktadaki mücadelesinin çok daha farklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Mısır'daki halkın hak ve özgürlükler noktasında verdiği mücadele sonunda hükümet değişimi ve yeni bir dönemin başlangıcının adımlarının atıldığını belirtti. Erdoğan, tüm Mısır, Tunus halkının arzuladığı bir yönetime kavuşmasını dilediğini bildirdi. Erdoğan, ''Bu ateş dalga dalga bütün Afrika'yı bunun yanında Körfez ülkelerini sarmış bulunuyor. Biz de sürekli olarak gerek telefon diplomasisiyle arkadaşlarımızı bölgeye göndermek suretiyle yakından takip ediyoruz'' dedi. Özellikle Libya'nın Türkiye için önemli olduğunu, ülkede resmi kayıtlara göre 30 bin civarında Türk bulunduğunu ifade eden Erdoğan, bu kişilerin Libya'daki 200 civarındaki şantiyede çalışan mimar, mühendis, işçiler olduğunu kaydetti. ''Hakikaten oradan tarihi bir tahliye sürecini başlattık'' diyen Erdoğan, Türkiye bu süreci devam ettirirken diğer ülkelerin böyle bir tahliye süreci içine giremediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şu ana kadar kesinleşen tahliyemiz, 7 bin 352 vatandaşımız gelmiş vaziyette ve bugün giden uçaklarımız askeri uçaklarımız, Türk Hava Yolları, bunlarla sanıyorum 9 bine ulaşacak. Bu arada, tabii giden gemilerimiz var. Bu gemilerde muhtemelen, herhangi bir aksilik olmazsa Tunus tarafına aktarılıp, Tunus'tan Türkiye'ye getirilecekler. Dünyanın değişik ülkelerinden 'bizim de vatandaşlarımızı alın' diye Dışişleri ile irtibat kuran ülkeler var. Bir kısmı dün akşam 50 civarında bu tür farklı ülkelerden insanları da bizler aldık ve Türkiye'ye getirdik. Bu süreç içinde biz şu anda resmen Libya'nın başında bulunan Kaddafi ile irtibatımızı kesmedik. Şahsen benim 3 kez Kaddafi ile görüşmem oldu. Bu arada, yine muhalif kesimle de irtibatlarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sağ olsun onlar da özellikle Bingazi'de bizim vatandaşlarımıza karşı olumsuz tavır içine girmediler.''





'MISIR LİBYA ARASINDA BENZERLİK GÖRMÜYORUM'



Anlattığınız tabloya göre Mısır ile Libya arasında benzerlik var'' denilmesi üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ben aslında benzerlik görmüyorum. Libya'daki yapı, kabilelerin aslında birbiriyle olan dayanışması veya mücadelesi. Şu anda yapılan açıklamalara baktığınızda, doğu-batı şeklinde fiili bir bölünme var. Kabilelerin o bölgelerdeki gücüyle orantılı olarak böyle bir bölünme söz konusu. Bu nereye kadar nasıl devam eder bilemiyoruz. Bu süreci gerçekten dengeli bir şekilde devam ettirmek durumundayız. Buradaki politikamız sadece bir siyasi ilişki boyutunda ele alınmamalı. İnsani ilişkiler boyutunda ele alınmalı. Çünkü insani ilişkimizi bu olaylar bittikten sonra da devam ettireceğiz. Bu ülkelerin iç işlerine müdahale etmek gibi bir problemimiz, derdimiz yok. Bunu yapamayız. Bunu zaten Türkiye olarak kendimize de yakıştıramayız. Yaptığımız iş sadece insanidir, bu ülkelerle geçmişten bu yana olan münasebetlerimizdir ve bu ülkelerin halklarıyla olan münasebetlerimizdir. Türkiye'nin mevcut yapısından esinlenerek kendileri bizlerden destek isterler. Biz her alanda onlara siyasi, ekonomik, kültürel pek çok alanda desteklerimizi, yardımlarımızı sunarız. Ama bizim şu anda böyle bir şey ortaya koymamız mümkün değil. Durumdan vazife çıkarma gibi bir amacımız yok.'' ''Libya'daki durum Gazze'den farksız. Hatta daha ağır. O zaman reel politika girince işin içine uluslararası politikada standartlar farklı oluyor galiba'' denilmesi üzerine Erdoğan, konuyu böyle değerlendirmemek gerektiğini söyledi. Erdoğan, Mısır'da, Tunus'ta sadece Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini belirterek, ''Ondan sonraki süreç tamamen uluslararası noktada neler yapabiliriz, bunun gayretiyle geçti. Libya'daki durum böyle değil, 30 bin insanımız var. Bu olayların içerinde bir can kaybı veya yaralanma serüveninin devam etmesi bizi çok ciddi sıkıntıya sokar. O zaman da eli kolu bağlı seyredemeyiz'' dedi. -''BÜYÜK





‘ORTADOĞU PROJESİ DOĞUŞTAN BİTTİ'



Erdoğan, ''Olaylar büyük Ortadoğu projesinin sahnelenmesi ya da gerçekleşmesi mi, yoksa zincirleme birbirlerini etkilemekten mi kaynaklanıyor?'' sorusunu, ''Büyük Ortadoğu konusunu Türkiye'de yorumlamak veya tanımlamak noktasında çok ciddi çelişkinin olduğunu görüyorum. 'Büyük Ortadoğu Projesi nedir' diye sorduğunuzda doğru tanımlayanını görmedim'' diye yanıtladı. Projenin eş başkanı olarak Türkiye'nin kadın hakları ve demokrasi noktasında bölgede önemli bir görev üstlenmesinin öngörüldüğünü ifade eden Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat bu daha doğuştan adımı atıldığında bitti, yürümedi. Fakat bizdekiler hala yürüyor gibi, baş aktörü biziz. Böyle bir şey yok. İtalya'nın, Yemen'in, bu işin rol modeli diye söyleneceklerin hali ortada, hala Büyük Ortadoğu Projesi diyorlar. İlk adımı atan Bush'tu. O da yok zaten. Onun için ben bu gelişmelerin Büyük Ortadoğu Projesi ile yakından uzaktan hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ne homojen ne irtibatlı, böyle hareketler de değil. Yılların sıkıntısı var. Affınıza sığınarak söylüyorum, adeta siyasi gaz sıkışması diyebiliriz. Böyle bir durum var. Siz, 41 yıl, 32 yıl, 30 yıl bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Bunu yönetirken, halkınızın iradesi yok veya halkın iradesi var diyerek halkı aldatıyorsunuz.'' Bölgedeki bir başka sıkıntının petrolün dağılımı noktasında olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Belli bir bölgede farklı, belli bir bölgede farklı. İslam dünyasındaki bu petrol imkanından belli bir miktarını, 40'ta, 20'de, 10'da bir olabilir, kalkıp da bir kenara koysalar, bütün İslam dünyasındaki fakiri fukarayı, ondan sonra da bütün insanlığın ayağa kalkmasını sağlayabilir'' diye konuştu. Erdoğan, ''Mesai yaptığınız, dostluk kurduğumuz bir insan devrilmiş, tutuklanmış, neler hissediyorsunuz?'' sorusunu yanıtlarken, ''Yakın dostlarıma söylemiştim, ama burada söylemem. Şunu hissediyorum, iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz'' dedi.





ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİNDE YETKİ YSK'DA



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili olarak, ''Bu konuda hukukçuların arasında çok değişik bir yaklaşım tarzı var. Benim alanım alanım ekonomi. Şimdi bunun kararını biliyorsunuz YSK veriyor, siyaseten biz veremiyoruz. Şu anda o yetki YSK'da, onun kararını YSK verecek'' dedi. Erdoğan, ATV'de canlı yayınlanan ''Başbakanla Gündem Özel'' programında soruları yanıtladı. Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu hatırlatarak, ''Komutanlar gelmedi. Cumhurbaşkanı da Başkomutan, aynı komutanlar cezaevindeki Balyoz sanıklarını ziyarete gittiler. Siz de Başbakan olarak bunları seyretmek durumundasınız. Sadece savunma sanayiindeki harcamaların bütçe içerisindeki payını azaltmak bu konuya yaklaşmaya yetiyor mu? Komutanların Cumhurbaşkanına gitmeyip, cezaevine Balyoz sanıklarına gitmesini nasıl yorumladınız?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan, soruyu yanıtlarken, şöyle konuştu: ''Tabii ben Sayın Genelkurmay Başkanımıza, Cumhurbaşkanımızın bu resepsiyonuna katılmayışı ile ilgili kanaatlerimi paylaştım ve kendisine 'Yaptığınız bu iş doğru değil, yanlış yapıyorsunuz' dedim. 'Çünkü burası şu anda cumhurun başıdır, yani sizin alternatif bir kutlama yapmanız, bir defa çok ciddi bir tersleşmeye gidiştir, bu milletle sizi koparır.' Dedi ki 'Bugüne kadar olan gelişmeler, bizim alışkanlıklarımız ve malum konular' dedi. Malum konuları da biliyorsunuz başörtüsü meselesi. Bu hakikaten şık olmadı, şık olmadığı kadar da ciddi eleştiriler geldi. Tabii bu milleti ne yaptı, huzursuz etti.''





CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ



Başbakan Erdoğan, ''Anayasanın çok kolay anlaşılan bir maddesi var, 'seçimler 4 yılda bir yapılır' diyor. Değişen anayasanın bir başka hükmü de Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılır diyor. Sayın Abdullah Gül'ün görev süresi 2012'de sona mı eriyor? Yeni anayasanın bu hükmü uygulandığına göre, Cumhurbaşkanlığı için de bu uygulanacak. 2012'de bir de cumhurbaşkanlığı seçimi var mı?'' yönündeki bir soruya da şöyle yanıt verdi: ''Bu konuda hukukçuların arasında çok değişik bir yaklaşım tarzı var. Benim alanım ekonomi. Şimdi bunun kararını biliyorsunuz YSK veriyor, siyaseten biz veremiyoruz. Şu anda o yetki YSK'da, onun kararını YSK verecek. Çünkü bu Meclisten bu geçti artık. Bu YSK'nın sahasında onlar kararı verecek, artık bunu 5 mi der 7 mi der?'' ''Siz merak ediyor musunuz?'' yönündeki soru üzerine de Erdoğan, ''Şu anda ben kendi seçimimize kilitlendim'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sayın Başbakan yüzde 50'den az oy alırsa istifa etmeli' dedi. Siz aynı şekilde onun için bir rakam koyabilir misiniz?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Ben oran vermiyorum, ben şunu diyorum, eğer partim birinci parti olmazsa ben Genel Başkanlıktan çekiliyorum. Anadolu'yu dolaşırım, Genel Başkanım bana ne diyorsa onu yaparım'' diye konuştu. Erdoğan, ''Öyle bir ihtimal var mı?'' diye soran bir gazeteciyi yanıtlarken, ''Herhalde olmadığına inandığım için söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sen birinci olmazsan, parti olarak sen bırakıp gidecek misin? Aynı şeyi, sayın Bahçeli gidecek misin? Birinci olmak için siyasete soyunulur'' dedi. Başbakan Erdoğan, BDP'nin bağımsız adayları destekleyeceğini de hatırlatarak, ''Onların Türkiye'nin tamamına hitap etmek gibi bir dertleri yok. Onlar sadece bir etnik unsura hitap ediyorlar'' diye konuştu.





'HASDAL ZİYARETİ'



Başbakan Erdoğan, cezaevi ziyareti ile ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Hasdal, Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevlerinden değil. Hasdal, tam anlamıyla askere bağlı, onun kontrolünde. Fakat gidişlerinden şahsen benim bilgim var. Aynı gün kendilerinden bilgi aldım. Bunun kendileri açısından bir psikolojik süreç olması bakımından böyle bir oraya gitme durumlarının olduğunu bildirdiler ve ben de doğrusu normal baktım olaya...'' ''Bunu bir protesto hareketi olarak yorumlamadınız mı?'' şeklindeki soruya da Erdoğan, ''Hayır'' yanıtını verdi.





'SARKOZY İLE KONUŞACAĞIM'



Sarkozy'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan "Sayın Sarkozy ile daha önce konuştuk. Bu konularda bu şekilde konuşmaması konusunda uyarılarda bulunduk. Ancak yarın ben bu konuyu kendisine soracağım. Bizimle konuştuklarından farklı açıklamalar yapıyor. Şimdi de farklı bir çözüm bulmuş. Ben kendisine de söyledim. Eğer böyle gideceksiniz çıkın açıklayın “Biz Türkiye’yi AB’ye almayacağız” deyin. Şuanda biz birçok alanda AB ülkesinin önündeyiz. Buradaki niyetler başka. Onlar bizim masayı terk etmemiz konusunda direniyorlar. Ancak biz de kalkmama konusunda direniyoruz" dedi.



Başbakan seçimler yaklaştıkça “Söylemlerinizde MHP’ye benzediğiniz söyleniyor. Milliyetçi söylemlerde bulunduğunuz söyleniyor” sözlerine ben bunu hakaret olarak kabul ederim dedi.





'SÖZDE AİLE SİGORTASI BİZİM YILLIK YATIRIMIMIZA EŞİT'



Erdoğan sözlerine şöyle de vam etti: Biz vatandaşı hiçbir zaman yapmayacağımız sözlerle aldatan yapıda olmayacağız. Bakın sözde aile sigortası olarak ortaya konanı geçenlerde açıkladım. Burada ne kadar büyük bir hesap yanlışı var tekrar açıklamakta fayda var.

Yardım yapılacak hane sayısı 3 milyondan fazla. Her haneye aylık 600 TL yardım yapılırsa 1 milyar 968 bin lira yapıyor. Yıllık maliyeti 24 milyar TL. Her haneye 925 lira verilirse ailesi sigortasının bütçeye yıllık maliyeti 36 milyar TL.



Sadece bu vereceğin sözde aile sigortası ücreti. Bu geçen yıl itibariyle bizim yatırıma yaptığımız yatırıma eşit. Buna inanmak kabullenmek mümkün mü.



Biz farklı sekilerde sosyal devlet olmanın gereklerini yapıyoruz. Fakir fukaraya erzak desteği sosyal yardımlaşmadan maddi destek veriyoruz. İleriye gidiyoruz engelliler için bakım ücreti veriyoruz ancak bu kadar değil. Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz.



Mısır Tunus Libya’da olanlar için net istihbarat bilgisinin gelmesine gerek yok. Ancak takdir edersiniz ki bunlar ülkeler arasındaki ilişkiler gereği açıklanacak şeyler değil. Bazı şeyler hissedilir ancak susulur.



Biz bugün bundan sonraki ilişkiler için neler yapabileceğimizi görüştük. Varsa orda vatandaşlarımız onları nasıl tahliye edeceğiz bunları değerlendirdik.



Başbakan “Castro hakkında kimse konuşmuyor kimse ondan bahsetmiyor sorusu üzerine”, “Neden bahsetsinler orada petrol yok” dedi.





'CHP'NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞINI BELGELERLE AÇIKLAYACAĞIM'



Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu Dersim arşivinin açıklanmasını istedi. O arşivde ne var sorusuna, “O konuda yanlış anlaşılma var. Başbakanlık arşivi her zaman herkese açıktır. Eğer benden Dersim ile ilgili bilgi almak istiyorsa bundan önce açıkladığımız bazı belgeler gibi onu da açıklarız. Ancak biz CHP’nin demokrasi anlayışını belgelerle açıklayacağız “ cevabını verdi.



İstanbul ile ilgili “Çılgın Proje” çalışmalarının sorulması üzerine Başbakan zamanı gelince haritalarla belgelerle açıklayacağız dedi.



Hangi proje ile anılmak isteyeceği konusuna değinen Erdoğan, Türkiye'nin sağlık, eğitim ulaşım gibi alanlarda önemli adımlar attıklarını bundan sonraki dönemde özellikle ulaşımda hızlı tren, havayolu taşımacılığı, ARGE konusunda bugüne kadar hiç tartışılmadığını bu konuyu ciddi olarak ele aldıklarını, "Yerli helikopter, kendi jetimizi uçuracağız" dedi ve "Milletim böyle bir başbakanım var Allah razı olsun desin" yeter.





'BEDELLİ ASKERLİK DEĞERLENDİRİLİYOR'



Bedelli askerlik konusunun da değerlendirilmekte olduğunu dile getiren Erdoğan, konunun seçim sonrası tekrar gündeme alınacağını söyledi. Erdoğan, sözleşmeli personelin kadro konusundaki tepkisini anlamakta zorlandığını belirtti. Onların zaten kadrolu, sadece sözleşmeli olduğunu vurguladı. Erdoğan, her alanda istihdamın olduğunu ancak bazı alanlardaki istihdamın çok sınırlı olduğunu sıkıntının da bundan kaynaklandığını dile getirdi. Başbakan askerlik süresiyle ilgili çalışmaların da seçimlerden sonre belli olacağını açıkladı.