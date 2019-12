Başbakan Erdoğan: 'Bu saldırılar ile bizi birbirimize düşüremezler'

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de yapımı tamamlanan Mardin Ilısu Köyü konutlarının anahtar teslim töreninde Taksim Meydanı'nda 10'u polis 22 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, ""Polis teşkilatımıza, vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Türkiye'yi karıştırmak, huzuru bozmak isteyenlere asla ve asla müsama gösterilmeyecek. Bu saldırılar hiçbir şekilde birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacak. Değerli kardeşlerimiz biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve bu birlik olduğu sürece bilesiniz ki; bu oyunlar bozulacaktır. Bu oyunların temelinde ne yatıyor? Bu oyunların temelinde kalkınmaları engellemek yatıyor, modern Türkiye'nin engellenmesi yatıyor, bu oyunların temelinde yüzlerce binlerce kardeşimin iş bulması için yapılan seraların engellenmesi yatıyor! Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz, yolumuzu, suyumuzu, elektriğimizi her şeyimizi her yere götüreceğiz. Bütün bunlarla birlikte barajlarımızla da birlikte; 'Su akar Türk bakar' demiyeceğiz, 'Su akar Türk yapar' diyeceğiz..." dedi.



Başbakan Erdoğan, Taksim Meydanı'ndaki patlamayla ilgili olarak başladığı konuşmasında yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilerken, "Kalkınmış modern Türkiye'nin gelişimini engellemeye yönelik bu oyunlar biz kardeş olduğumuz sürece bozulacaktır. Tüm bunlara rağmen yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz, köylere, beldelere; yol, su, okul, hastane yapacağız, her şeyi göze alacağız" dedi. Başbakan ayrıca 10'u polis 12'si sivil 22 kişinin yaralandığı haberini de doğruladı.