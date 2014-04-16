Başbakan Erdoğan, Boehner ile 'soykırım' konuştu

Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ile görüşmesinde, ABD Senatosu’ndaki “Ermeni soykırımı” oylamasına ilişkin olarak "söz konusu meselenin ikili ilişkileri olumsuz etkilemesine müsaade edilmemeli"dedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve beraberindeki heyetle bugün Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunlar da ele alındı.

Erdoğan, ”Ermeni soykırımı” konusunda Türkiye'nin hassasiyetine dikkati çekerek söz konusu meselenin ikili ilişkileri olumsuz etkilemesine müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

Suriye'de Şam rejiminin de desteğiyle etkinliğini artırma eğilimi gösteren El Kaide örgütünün bölge güvenliğini tehlikeye soktuğuna değinen Başbakan Erdoğan, El Kaide bağlantılı militan gruplarının uluslararası işbirliği gerektiren bir tehdit olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Şam rejiminin uzlaşmaz tutumunun Cenevre sürecini akamete uğrattığını da hatırlatarak bu durumun ülkedeki kaosu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Suriye'de yaşananlardan en fazla etkilenen ülke olan Türkiye'nin, halihazırda 800 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Şubat'ta kabul ettiği 2139 sayılı kararın hayata geçirilmesinin Suriye halkının acılarını hafifletme noktasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Ukrayna konusunda ise taraflar, gelişmelerin endişe verici olduğuna işaret etti. Erdoğan, Türkiye olarak Kırım Tatar Türklerinin durumunu dikkatle izlediklerini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması ve krizin çatışmaya dönüşmemesi için, tüm tarafların son derece dikkatli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verildiği teyit edilen görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Görüşmede, bazı AKP’li milletvekilleri ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone da hazır bulundu.