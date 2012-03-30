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Başbakan Erdoğan, BDP'yle ilk yakın teması kurdu

İran dönüşü TBMM'ye gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP'li vekillerle sohbet etti

30 Mart 2012 17:13

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “PKK ile mücadele siyasi uzantılarıyla müzakere” sözüyle BDP’yi kastedip etmediği tartışılırken, TBMM kulisinde uzun bir aradan ilk yakın temas kuruldu. İran dönüşünden sonra 12 yıl kesintili eğitim görüşmeleri için TBMM’ye gelen Başbakan Erdoğan, iktidar kulisinde AKP milletvekilleriyle sohbet eden BDP’li Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık’ı görünce yanlarına geldi.

AKP'li Salih Kapusuz, Başbakan'ı çaya davet etti. Daveti kabul eden Erdoğan’la milletvekilleri arasında sohbet başladı. BDP’li Sakık, “Başbakan kulise gelince merhabalaştık. Hal hatır sorduk. Sağlığını sorduk” dedi. Erdoğan da, milletvekillerine eğitimi kesintili sisteme dönüştüren teklif görüşmelerinin nasıl gittiğini öğrendi.

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