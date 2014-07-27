Başbakan Erdoğan: Başakşehir Stadyumu'nun adı Fatih Terim Stadyumu olacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Başakşehir Stadyumu'nun adının Fatih Terim Stadyumu olacağını söyledi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Stadyumu'nun açılışında konuştu.

Başbakan Erdoğan, açılışın ardından yapılacak gösteri maçında forma giyecek.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu stadın yapımında emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum. Benim hayatımda Başakşehir'in yeri çok başkadır. Kentsel dönüşüme başladığımız yer ve çok başarılı olduk.

77 milyon nüfusuyla Türkiye dünya sporunda mutlaka yerini alacaktır. Spor yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki yıllarda daha çok madalya alacağımıza inanıyorum.

Spora siyasetin ideolojinin ve özellikle de ranta bulaştırmadan sporu spor olarak yapmamız gerekiyor. Spora bulaştırılan siyaset sporumuzda büyük yara açmıştır.

Başbakan Erdoğan Milli takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'i kürsüye çağırdı.

Erdoğan, yeni stadın adının Başakşehir Fatih Terim Stadı olduğunu açıkladı.

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