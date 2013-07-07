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Başbakan Erdoğan, Ban ile görüştü

Başbakan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Ban, Mısır'daki durumu görüştü

07 Temmuz 2013 17:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüştü.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan görüşmede, "Mısır’da sivil iradeyi yok sayan darbe sonucu demokratik sürecin askıya alınmasından duyduğu kaygıyı" dile getirdi.

 

Seçim bir an önce yapılmalı

 

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Başbakanımız, Mısır’da tarafların aklıselim ile hareket etmelerinin, her türlü şiddet, çatışma ve tahrikten uzak durmalarının önemine dikkati çekerek, ülkede en kısa sürede seçimlere gidilmesinin ve halkın iradesine saygı çerçevesinde sivil yönetimin bir an önce tesis edilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır."

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