Başbakan Erdoğan balkon konuşması mı yapacak?

Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika gezisinde yanında olan 9 gazeteciden biri olan Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Gezi Parkı olaylarının Başbakan'ın üzerinde yarattığı algıyı anlattı. Alçı, Başbakan'ın öfkeli olduğunu ve büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Alçı, bu hissiyatına rağmen, Erdoğan'ın balkon konuşması gibi sarmalayıcı ve birleştirici bir konuşma yapmasını beklediğini ifade etti.



İşte Alçı'nın Milleyet gazetesinden yayınlanan (06.06.2013) 'Cezayir’den son durum' yazısından ilgili kısım:

Dün burada “Başbakan yine bir balkon konuşması yapsa... Kucaklayıcı, birleştirici mesajlar verse... Ben bununla ilgili ipuçları görüyorum” diye yazdım ve çok farklı çevrelerden son derece olumlu tepkiler aldım. Yeniden yazıyorum.. Toplumu rahatlatmak için hakikaten böyle bir ihtiyaç var. Bu, batıdaki bir anda ortaya çıkan ‘Başbakan’ı ve Ak Parti’yi itibarsızlaştırma kampanyası’na da iyi bir cevap olur. Peki ama acaba Tayyip Erdoğan bugün, yarın böyle bir çıkış yapar mı? Gözlemim ve yaptığım görüşmelerden çıkardığım şu: Başbakan’a hakim olan duygu hayal kırıklığı. Şöyle düşünüyor: Ben bunca yıldır canımı dişime takarak çalıştım. Suikast girişimleri atlattım. Darbe girişimlerine direndim, askeri vesayetle mücadele ettim, terörü bitirmek için en büyük riski aldım. Yüzde 50 desteğim var, bana oy vermeyen yüzde 50 de kabulüm. Herkes bize destek verecek diye bir şey yok. Ama bunca emekten sonra ortaya çıkan bu görüntü? Bu şiddet, bu, batıda bir anda alevlenen olumsuz kampanyalar?

Kısacası hak etmediğini düşündüğü bir tabloya karşı öfke duyuyor Başbakan. Bir de bunca mücadeleden sonra taviz verir görüntüsünü acziyet yaratacağına inanıyor. Diyelim Topçu Kışlası’ndan vazgeçildi... Ya 3. köprünün iptali için de aynı yönteme başvurulursa? Ya da Kanal İstanbul yapılmasın diye ortalık böyle terörize edilirse? Bunun sonu neye varır? Başbakan’ın yakın ekibi buna örnek olarak Mimarlar Odası ve Taksim Platformu’nun taleplerini gösteriyorlar. “Görüşme iyi oldu tabii ama, talepler öyle maksimalist ki” diyorlar... Özetle: Bir balkon konuşması gelebilir, ancak en azından bu seyahatin bitmesini bekleyeceğiz gibi görünüyor. Sanırım bunun için hem olayların, hem de Başbakan’ın biraz sakinleşmesi gerekiyor.