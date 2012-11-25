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Erdoğan: Atama ve tayin öğretmenlerin birinci gündemi olmamalı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle biraraya gelen Başbakan Erdoğan, atama ve tayin konularının, Türkiye genelindeki öğretmenlerin yegane gündemi olmaması gerektiğini söyledi

25 Kasım 2012 00:45

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler heyetini kabul etti.

Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ''Öğretmenlerimiz, annelerimiz ve babalarımız gibi ilk göz ağrısı oldular. Onlara duyduğumuz hürmet kadar hürmet gördüler'' dedi.

Bazen elini öpmeye yeltenenler olduğunu anlatan Erdoğan, ''Elimi öpmeye yeltenenler olduğu zaman, fakirin onlara tavsiyesi şu oluyor; Sadece annenizin, babanızın bir de öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin'' diye konuştu.

 

Atama ve tayin birinci gündem olmamalı

 

Erdoğan, ''Devlet ve siyaset adamları, geleceğin sağlıklı şekilde inşası için en başta öğretmenlerin şartlarını iyileştirmekle sorumludurlar'' dedi.

Bu noktada bir değerlendirmesini paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Ne yazık ki son yıllarda öğretmenlik mesleği, bütün kutsiyetinden arındırılarak, yaptıkları son derece hassas vazife göz ardı edilerek çok farklı meseleler üzerinden ülke gündeminde yer alıyor. Bakıyorsunuz öğretmenlik sadece atama meselesiyle gündemde tutuluyor. Bakıyorsunuz öğretmenlik mesleği sadece tayin meseleleriyle ülke gündeminde tutuluyor.

Atama ve tayin konuları, Türkiye genelindeki tüm öğretmenlerimizin yegane gündemi ya da birinci sıradaki gündemi olmamalı. Bazı öğretmenlerimizin sorunlarının tüm öğretmenlerimize şamil edilmesi, öğretmenlik mesleğinin merkez meselelerinin ne yazık ki arka planda kalmasına yol açıyor.

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