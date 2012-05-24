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'Başbakan Erdoğan alsın o tazminatı cebine koysun'

Uludere’de çocukları ölen ailelerden Başbakan’ın sözlerine tepki var

24 Mayıs 2012 11:56

 

Uludere Katliamı ile ilgili Başbakan Erdoğan’ın “TSK Ahmet mi, Mehmet mi nasıl ayırt etsin. Hata da olabilir. Hatayı da, özürü de, tazminatı da açıkladık” şeklindeki sözleri yakınlarını kaybeden ailelerin tepkisine neden oldu. Katliamda 13 yaşındaki oğlu Erkan’ı kaybeden Felek Encü, "Bu sözler yüreğimizi parçaladı" dedi.
 
Katliamda 13 yaşındaki oğlu Erkan Encü’yü kaybeden anne Felek Encü, açıklamaları televizyondan izlerken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'e şunları anlattı: “Çocuklarımız parçalanarak öldürüldü. Başbakan’ın açıklamaları yüreklerimizi de bizi de paramparça etti. Başbakan, hanımını buraya yolladı, ‘acımızı paylaşıyor’ dedik. Faillerin ortaya çıkarılmasında ondan da umut bekledik ama o da gitti hiçbir açıklama yapmadı. Artık ne söylenebilir ki. Susuyorum ve vicdanlarına bırakıyorum."
 
'Tazminatı Başbakan alsın'
 
Erkan Encü’nün babası Mehmet Encü de, “Başbakan Erdoğan ‘Özürse özür diledik’ diyor. Oysa özür dilemedi ki. ‘Tazminatsa tazminatı verdik’ diyor. Bizim parada gözümüz yok ki. Başbakan alsın o tazminatı cebine koysun belki biraz daha zenginleşir. ‘TSK Ahmet mi, Mehmet mi nereden bilsin’ diyor. Heronları izleyen milletvekilleri ‘onların kaçakçı olduğu gözle bile görülüyor’ dedi. Devlet çocuklarımızı öldürtmüş, devlete karşı ne yapabiliriz ki” dedi.
 
Katliamda yaşamını yitiren 13 yaşındaki Muhammet Encü’nün babası Übeydullah Encü, “Bu tür açıklama yapacağına çocuklarımızı öldürenleri yargı önüne çıkarsın” diye konuştu. Olayın aydınlatılacağına ilişkin beklentilerinin azaldığını belirten Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü ise, şunları söyledi: “Hata dedikleri olay 34 canımıza mal oldu. Hatanın bedeli para değil, kimsenin de para beklentisi yok. Biz, hatayı yapan faillerin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. 34 insanı parçalayarak öldüren koskoca devlete karşı biz ne yapabiliriz ki? Ancak Allah’a havale edebiliriz. Bu dünyada soramadığımız hesabı belki diğer dünyada sorarız.”

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