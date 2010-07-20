Başbakan Erdoğan: Alkol içeceğine üzüm ye

T24 - Başbakan Erdoğan: “Benim Bakanlar Kurulumda bir kişi sigara içemez, zaten sigara içen de kalmadı. Varsa bile gizli içiyorlar. Bizim toplantılarda sigara filan içilmez. Çünkü sağlıklı düşüneceksen sigara içmeyeceksin” dedi. Daha sonra alkol tüketicileri için alkol içeceklerine üzüm yemelerini istedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sigara ve içkinin zararlı olduğunu belirterek, “Bazen inadına ‘belli bir miktar da alınırsa faydalıdır’ diyenler var. Arkadaş, bu alkolü siz nereden elde ediyorsunuz? Bu meyvelerden filan elde edilmiyor mu bunlar? Üzümden elde etmiyor musun, ediyorsun. Diğer meyvelerde belli oranda yok mu, var. Onları ye” dedi. Başbakan Erdoğan, dün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Küresel Sigara ile Mücadele 2010 Yılı Özel Ödülü’nü aldı.





‘Aile bütçesine darbe indiriyor’



Başbakan Erdoğan, buradaki konuşmasında sigara tüketiminin aile bütçesi ile ülke ekonomisine adeta darbe indirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



“Böyle gelişmemiş şehrin varoşlarında, gidip dolaştığınızda o fakir fukara garip gureba evleri şöyle gezdiğinizde üzerinde doğru dürüst giyecek, elbisesi yok, evinin hali perişan ama cebinin içerisinde bir paket sigara. Bak ‘param yok’ diyorsun ama bu ne? Hemen verdiği cevap hazır, ‘Kederden, dertten’... Tamam da benim senden çok daha fazla derdim var.”



Sigara içme özgürlüğünün kısıtlandığını düşünen vatandaşlara, birkaç hususu hatırlatmak istediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:





‘ İntiharın özgürlüğü olmaz’



“İntiharın özgürlüğü olmaz. Ben bu olayı intihar olarak görüyorum, öncelikle bireylerin sigara kullanma özgürlüğünü, bizler özgürlük tanımında anlaşamadığımızı söyleyerek ifade ediyorum. Erdoğan, “Benim Bakanlar Kurulumda bir kişi sigara içemez, zaten sigara içen de kalmadı Allah’a şükür. Varsa bile gizli içiyorlar. Bizim toplantılarda sigara filan içilmez. Çünkü sağlıklı düşüneceksen sigara içmeyeceksin” diye konuştu.



Erdoğan, kahvehanelerde sigara içilmemesinin kahvehane sahiplerini rahatsız ettiğini, bunun için birçok yerlere baskılar yapıldığını, bunun da farkında olduğunu da söyledi. Erdoğan, “Ben Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda inanıyorum ki milletimizin, insanımızın anayasadaki gençliğin korunması maddesinden hareketle çok çok hayırlı bir kararı alacağına inanıyorum” dedi.





Alkol yasak değil ama...



“Şimdi alkol kullanımı yasak olmamakla beraber, başkalarının hayatlarına zarar vermemek adına, alkollü olarak araç kullanmak yasak. Yasak mı? Yasak, müsaade ediyor muyuz, etmiyoruz. Aynı şekilde içtiğiniz sigaranın başkalarına zarar vermemesi için duyarlı olmak zorundasınız. Ama diyor, ‘Efendim ben alkollü değilim ki. Canım kardeşim sen alkollü değilsin ama karşındaki alkollü araç kullanıyor. Sen dikkatlisin ama o adam geliyor sana bindiriyor. Ne olacak, onun için de direksiyonda alkollü olmayacaksın. Bu işin sulusu da kurusu da zarar.



Onun için bunlardan kaçınmamız lazım. Ben bugüne kadar objektif bakan hiç bir tıp dünyasının temsilcisinden, bir defa ‘bu işte bu faydalıdır’ diyeni görmedim. Bazen inadına ‘belli bir miktar da alırsa faydalıdır’ diyenler var. Arkadaş, bütün bu meyveleri, sebzeleri biz nereden yiyoruz? Veya bu alkolü siz nereden elde ediyorsunuz? Bu meyvelerdan filan elde edilmiyor mu bunlar? Üzümden elde etmiyor musun, ediyorsun. Diğer meyvelerde belli oranda yok mu, var, onları ye. Vücudun için gerekli olan, yeterli olan her şey orada var.





Gizli sigara içen bakanlar!



Erdoğan’ın, “Benim Bakanlar Kurulumda bir kişi sigara içemez, zaten sigara içen de kalmadı Allah’a şükür. Varsa bile gizli içiyorlar” ifadeleri, gözleri sigara içen bakanlara çevirdi. Bazı bakanlar, Erdoğan’ın sigara karşıtlığı sebebiyle sigarayı bırakırken, eski bir tiryaki olan İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın sigarayı bırakma mücadelesinin devam ettiği öğrenildi. 1 Mayıs 2009’daki kabine revizyonunda Devlet Bakanı olan Cevdet Yılmaz ve Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’in ise günde 1 pakete yakın sigara içtikleri biliniyor. Yılmaz ve Demir’in, TBMM’de yapılan anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında bahçede sigara içtikleri görülmüştü.





Anayasa ne diyor?



Erdoğan’ın kahvehanelerde sigara yasağının kaldırılmasını engelleyeceğini söylediği Anayasa’nın “Gençliğin korunması” başlıklı 58. maddesi şöyle:



- Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.



- Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.





