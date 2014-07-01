Başbakan Erdoğan, AKP'li vekillerin oybirliğiyle Cumhurbaşkanı adayı oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Mehmet Ali Şahin şunları söyledi:

Hatırlayacaksınız, 2007’de 10. Cumhurbaşkanının görev süresi dolmuştu. TBMM, 11. Cumhurbaşkanını seçecekti. Biz AK Parti olarak, Anayasa’ya yasalara ve Meclis İç Tüzüğü’ne uygun şekilde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak hiçbir seçimde öne sürülmeyen şartlar, biz Cumhurbaşkanı seçeceğimiz zaman önümüze çıktı.

Hukuk ayaklar altına alındı, ideolojiler hukukun üstüne çıktı.

Öncelikle Anayasa’yı değiştirmek suretiyle, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sonucunu doğuracak değişikliği gerçekleştirdik.

Milletimiz daha güçlü şekilde bizi parlamentoya getirdi ve önce Meclis’te 11. Cumhurbaşkanımızı seçtik, ardından Anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Şükran borçluyuz ki yüzde 70’e yakın bir oranla milletimiz anayasa değişikliğini onayladı.

İşte bugün, Cumhurbaşkanı’nı halkın belirleyeceği bir seçime hazırlanıyoruz. Uzun bir aday tespit süreci yaşadık.

Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın başkanlığında hemen hemen her kesimle istişarelerde bulunduk.

Milletin reis-i cumhur olarak, cumhurun başı olarak görmek istediği ismi nihayet tespit ettik. Biliyorsunuz, bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması için en az 20 vekilin imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor. Biz, grubumuzdaki tüm vekil arkadaşlarımızın imzalarını topladık.

İmzalarıyla ittifaklarıyla cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. aziz milletimizin takdirlerine sunmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı adayı genel başkanımız, başbakanımız İstanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın hayırlı olmasını diliyorum.