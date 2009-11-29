Başbakan Erdoğan 7 Aralık'ta Başkan Obama ile görüşecek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıllık aranın ardından yeniden Washington'a gidiyor. 7 Aralık'ta Amerikan Başkanı Barack Obama ile görüşecek; Başbakan Obama'dan terörle mücadelede somut adımlar atılmasını isteyecek. Erdoğan'ın çantasındaki kritik başlıklardan biri de Kıbrıs'ta çözüm arayışları olacak. ABD'nin önceliği ise nükleer programı nedeniyle dünyayı rahatsız eden İran.



Terörü bitirmek amacıyla yürütülen demokratik açılım çalışmaları devam ederken, Başbakan yine Amerika yolunda. Çantasındaki en kritik dosya ise yine terörle mücadele.



Başbakan Erdoğan, 5 Aralık'ta yola çıkacak; ABD Başkanı Barack Obama ile masaya 7 Aralık'ta oturacak.



PKK ile mücadele



Türkiye, Amerika'dan "Irak'tan çekilmeden Kuzey Irak'taki terör varlığını bitirilmesi" için destek ve Kandil'de konuşlanan örgütün hareket alanının daraltılmasını isteyecek



FBI Başkanı Robert Müller'e de iletilen, "Örgüt üyelerini teslim edin" talebi de yinelenecek.



Model ortaklık



Türkiye'nin bir diğer beklentisi de ikili ilişkiler. Türkiye, Obama'nın 6 Nisan'da TBMM'de söylediği "model ortaklık" tanımının altının doldurulmasını isteyecek; neler yapılabilir bunu konuşacak.



Başbakan Erdoğan'ın Washington temaslarında kritik dosyalardan biri de Kıbrıs. Türkiye bir kez daha "Çözüm için zaman daralıyor" diyecek. Çözüm için aralık sonunu hedefleyen Ankara'nın yeni hedefi artık Nisan 2010.



Türkiye bu tarihten, yani kuzeydeki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce, inisiyatif için ABD'den destek bekleyecek. Türkiye'nin beklentileri arasında Amerika'nın özel bir Kıbrıs temsilcisi ataması da var.



İran'ın nükleer faaliyetleri



7 Aralık'taki görüşmede Washington yönetiminin sorunlu alanlar listesinin başında ise İran gelecek. Gündemdeki başlık Batı'nın tüm önerilerini reddeden ve son olarak da nükleer silahsızlanma anlaşmasından çekilebileceğini söyleyen İran'a uygulanacak yaptırımlar.



ABD'nin, Türkiye'den bu konuda net tavır görmek istediğini yinelemesi bekleniyor. Türkiye'nin ise bu konuda Amerikan yönetimine vereceği 3 mesaj var.



ABD'ye, "Barışçıl amaçlı nükleer teknolojiye herkes sahip olabilir, nükleer silahlar insanlık için büyük tehdittir ancak diplomasi ve diyalog yolu korunmalıdır" denecek.



Ermenistan ile ilişkiler



Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Amerika'nın gündeme getireceği bir diğer konu.



Washington yönetimi iki ülke arasında imzalanan protokollerin Meclis'ten geçirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapacak.



Türkiye'nin ise bu konuda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ konusunda adım atılmadan, protokollerin Meclis'ten geçmesinin zor olduğu sinyalini bir kez daha vermesi bekleniyor.



Afganistan'da daha fazla destek talebi, gerilen İsrail - Türkiye ilişkilerinde tansiyonun düşürülmesi, özellikle Nabucco gibi enerji projelerinde gelinen aşama gibi konular da Başbakan Erdoğan ile Obama görüşmesinde masada olacak.