Başbakan Erdoğan 28 Şubat operasyonu için ne dedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''28 Şubat'' operasyonu için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Adalet intikamla aranmaz'' sözlerine, ''Bu bir intikam değil, süreç halkımızın bir talebidir'' sözleriyle karşılık verdi.

'Süreç halkımızn talebi'

Erdoğan bugün gerçekleştirilen 28 Şubat operasyonuyla ilgili olarak, ''Yaşananlar, hatırlarsanız 26 maddelik anayasa paketiyle kendini bulan bir sürecin neticesidir. Sivil iradenin ve yasal sürecin işletilmesine yönelik bir adımdır. Şu anda bu süreç işlemektedir ki umarız en kısa sürede neticelendirilsin'' dedi.

'İntikam değil'

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, ''Kimse bu süreci bir intikam süreci olarak ele alamaz. Bu sadece demokratik parlamenter sürecin etkisidir. Kısa sürede adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum'' dedi.