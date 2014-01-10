Başbakan Erdoğan: 17 Aralık dost modern bir darbe

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonuyla ilgili olarak “28 Şubat post modern ise günümüzdeki dost modern'dir” dedi.

Uzakdoğu seyahatine eşlik eden gazetecilere konuşan Erdoğan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası gelişmelerle ilgili olarak, "28 Şubat Post Modern ise günümüzdeki Dost Modern'dir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Uzakdoğu seyahatine eşlik eden gazete yazarlarına açıklamalarda bulundu.

A Haber'in haberine göre Erdoğan yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin, “İçeride günahsız yatan cok kişi var” derken 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası gelişmeleriyle ilgili olarak ise “28 Şubat Post Modern ise günümüzdeki Dost Modern'dir” dedi.