T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan: 17 Aralık dost modern bir darbe

Erdoğan yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin, 'İçeride günahsız yatan cok kişi var' dedi

10 Ocak 2014 16:23

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonuyla ilgili olarak  “28 Şubat post modern ise günümüzdeki dost modern'dir” dedi.

Uzakdoğu seyahatine eşlik eden gazetecilere konuşan Erdoğan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası gelişmelerle ilgili olarak, "28 Şubat Post Modern ise günümüzdeki Dost Modern'dir" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Uzakdoğu seyahatine eşlik eden gazete yazarlarına açıklamalarda bulundu.

A Haber'in haberine göre Erdoğan yeniden yargılama tartışmalarına ilişkin, “İçeride günahsız yatan cok kişi var” derken 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası gelişmeleriyle ilgili olarak ise “28 Şubat Post Modern ise günümüzdeki Dost Modern'dir” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

 

ETİKETLER

17 aralıkyolsuzluk ve rüşvet operasyonurecep tayyip erdoğanakpak partibaşbakangülen cemaatifethullah gülen28 şubatpost moderndost modern17 aralıkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24