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Ekonomi

Başbakan duyurmuştu; konut kredisi faizi aylık yüzde 1'in altına iniyor

200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek

08 Mayıs 2018 11:45

Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran'daki baskın seçim öncesi duyurduğu, Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut sektörünü canladırması için attıracağı adımın detayları belli olmaya başladı.

Ziraat, Halk ve Vakıfbank’tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım’ın yer aldığı iki kamu katılım bankası, en az 3 aylık süreyle kampanyayı başlatacak.

Edinilen bilgilere göre önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1.25 ile yüzde 1.35 aralığında olan faiz oranları yüzde 1’in altına indirilecek.

Böylece konut faizleri 36 baz puan kadar inerek aylık yüzde 0.99’dan konut kredisi bulunabilecek. 10 yıl vadeyle 200 bin lira kredi alan bir kişinin aylık ödemesi 3 bin 375 liradan 2 bin 855 liraya inecek.

Toplamda ise 200 bin lira kredi alan vatandaş 62 bin 360 lira daha az faiz ödeyecek. Sadece toplam faiz tutarı 205 bin 27 liradan 142 bin 667 liraya düşmüş olacak.

 

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