Başbakan duyurdu; Hakkâri'ye yeni sınır kapısı yapılacak, kayak tesisleri de modernize edilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkâri, Van, Ağrı, Iğdır, Şırnak illerinin geleceğinin sınır ticaretinde olduğunu belirterek, Hakkâri'ye yeni bir sınır kapısı açılacağını söyledi. Yıldırım ayrıca şehirdeki kayak tesislerinin modernize edilerek turizme daha uygun hale getirileceğini de ifade etti.

"Değerli kardeşlerim en büyük müjde ise, burada sınır ticareti Hakkâri'nin, Van'ın, Ağrı'nın bu bölgedeki illerin, geleceği sınır ticaretinde şimdi biliyorsunuz" diyen Yıldırım, "Esendere kapısı açık, buna şimdi Derecik-Şemdinli kapısını da açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece komşuyla ticaret başlayacak" şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın Hakkâri'de konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

- Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, onlarla ilgili sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimizdir. Kürtlüğünüz ile gurur duyun, Kürt olduğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz.

Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var

- Amerikası, Avrupası bir olmuşlar 'Kürtlere bir devlet kuralım' diyorlar. Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları. Başka kapıya gidin.

- Kürtlerin devleti burası, Anadolu toprakları, bu topraklarda biz bin yıldır varız. Hiç kimse etnik kökeni, inancı, mezhebi sebebiyle bu ülkede baskı görmesin istiyoruz, haksızlığa uğramasın istiyoruz. Coğrafyamız zor bir coğrafya, katliamlara zulümlere şahittir bu toprakların her karışı. Cumhurbaşkanı adayları bizim kazanmak denilen umudumuz yok, Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun diyorlar, bunların hedefleri bu.

- Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir sorunu var. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de bütün masum insanların başının belasıdır. Bu belayı hep birlikte defetmeye azmettik, yemin ettik, inşallah birlikte başaracağız.

Hakkâri'ye yeni sınır kapısı

- Yüksekova'da 4 bin konutu yeniden yapıyoruz, Çukur olaylarında yıkılan yerleri onarıyoruz, Hakkari hizmetlerin en güzeline layık

- Değerli kardeşlerim en büyük müjde ise, burada sınır ticareti Hakkari'nin, Van'ın, Ağrı'nın bu bölgedeki illerin, geleceği sınır ticaretinde şimdi biliyorsunuz? Esendere kapısı açık, buna şimdi Derecik-Şemdinli kapısını da açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece komşuyla ticaret başlayacak"