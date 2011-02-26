Başbakan doğumgününü nerede kutladı?

T24 -

Başbakan Erdoğan, Marmaray'da incelemelerde bulunmak üzere projenin Sirkeci İstasyonu'na geldi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan tarafından karşılanan Erdoğan, baret ve yağmurluk giydi. İstasyon'daki asansörle yerin 58 metre altına inen Erdoğan, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra, dekoriv denilen küçük taşıma aracıyla 938 metre yol kat ederek, delme tünel ile tüp tünelin bağlantısının gerçekleştirileceği noktaya geldi.





Burada konuşan Erdoğan, şu anda Avrupa ile Asya'nın deniz ve kara birleşme noktasında olduklarını belirterek, tüneldeki çalışmalar devam ederken bugün bir denetim yaptığını anlattı. Bugün itibarıyla karayla denizin birleştiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin yapımında bazı sıkıntılı süreçler, engeller yaşandığını, özellikle arkeoloji noktasında çıkan engellerin projeyi ciddi anlamda etkilediğini ve 3-3,5 yıl kaybedildiğini belirten Erdoğan, ''Yoksa şu anda Marmaray'ı açmış ve kullanıyor olacaktık. Azmimizden bir şey kaybetmedik. Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te açılışını yapacağız'' dedi.









Ne kadar uzun süre gecikmişiz



Başbakan Erdoğan, kara ve deniz bağlantısına çekilen perdeyi, ''Hayırlı olsun ya Allah bismillah'' diye düğmeye basarak kaldırdı.





Recep Tayyip Erdoğan, perdenin arkasına geçtiğinde, duvarda asılı duran ve üzerinde, ''151 yıllık rüyayı gerçekleştirdik'' yazılı 1860 tarihli orijinal tüp geçiş planını gördü. Erdoğan, duvardaki plana işaret ederek, ''Üzerinde Osmanlıca Üsküdar yazıyor. Yani olay, yeni bir olay değil. Ne kadar uzun süre gecikmişiz bunu ortaya koyuyor. 151 yıllık bir gecikmeyle bu noktadayız. 29 Ekim 2013'de, ilk düşünülüp planlanmasından 153 yıl sonra bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bunu hayal edenlere Allah'tan rahmet ediyorum. Bize nasip olmasından gurur duyuyoruz'' diye konuştu.









Başbakan'a sürpriz doğum günü



Başbakan Erdoğan'a, Marmaray çalışanları, delme tünelden tüp tünele geçiş noktasında sürpriz doğum günü organizasyonu yaptı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray çalışanlarının denizin dibinde böyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, onlara teşekkür ettiğini ifade etti. Yıldırım, Başbakan Erdoğan'a başından beri verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ''Daha nice sağlık, sıhhat içinde beraber olmak arzusuyla'' dedi.





Sürpriz karşısında şaşıran Erdoğan da ''Bu hassasiyeti, nezaketi, inceliği gösterenlere teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice uzun yıllara, vatana, millete hizmete Allah ömür verdikçe devam edeceğim'' dedi.





Başbakan Erdoğan daha sonra pastayı kesti ve Marmaray'ın kadın çalışanları ile kadın gazetecilere pasta ikram etti.





Erdoğan daha sonra, 1387 metre uzunluğundaki tüp tüneli yürüyerek kat etti ve Üsküdar'da tünelden çıktı.





Başbakan Erdoğan'ın Marmaray'daki incelemesine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, DHMİ Orhan Birdal ve Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakcıoğlu da katıldı.



