Başbakan: Doğu’da polis eşleri taciz ediliyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün Van’da geziye katılan gazete ve televizyonların temsilcileriyle sohbet toplantısı düzenledi.



Erdoğan gündeme ve Doğu’da görev yapan kamu personelinin sıkıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Doğu’ya yapılan yatırımlara rağmen etnik ayrımcılık yapanların sağlık ve güvenlik personelini tehdit ettiğini söyledi. "Doğuya yatırım yapıyorsunuz, ancak doktorlar Türkçe, hastalar Kürtçe konuşuyor" sorusu üzerine Başbakan, şunları söyledi:



Tehdit ve taciz var



"Oradaki doktor arkadaşlarımızın Kürtçe bilmesi sorun değil ki, Kürtçe bilen bir doktor arkadaşımız çıkamaz mı? Bu bölgenin insanlarından Kürtçe konuşan, tıbbı bitiren arkadaşlarımız ’kendi memleketime gideceğim’ desin gitsin. Birçok doktor sağlık taramalarına çıkmaktan korkuyor. Aralarında tehdit alanlar var.



Burada 10 yıl hizmet zorunluluğu uzun bir süre. Orada yol yapılıyor, geliyorsun dozer yakıyorsan, yakanlara yeşil ışık yakıyorsan ne noktada olduğunuz ortada. Hastanelerdeki doktorlar vs. veya orada görev yapan polis sivil olarak hastaneye giderken yolda tacize uğruyor. Benim yaşadığım olay var. Evleri basıp polislerin eşlerini taciz edenler oldu. Buraya görevli olarak birilerinin gitmesi bile alkışlanacak bir şey. Orada hizmet veriyorsa alkışlanacak insanlardır. Süreleri mümkün olduğunca kısa tutalım."



Erdoğan, PKK’nın Mart ayında bazı yıl dönümlerini bahane ederek eylem yapacağı bilgilerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Özgürlükler bu yolla gelmiyor. Dünya kadınlar günü dediğimiz zaman kalkar da terörü bulaştırırsak bunun adı demokrasi olmaz. Aynı şeklide Halepçe ile ilgili de bazı adımlar içerisinde olduklarına yönelik duyumlar alıyoruz. Temenni ediyorum ki girmezler. DTP gerilimden nemalanıyor. Gerilim politikalarıyla oy devşirmek istiyorlar. Bir yerden sonra bu, bumerang gibi kendilerini vurur. Kendilerini sıkıntı içerisinde görüyor olabilirler."



ABD gölge düşürmez



Erdoğan 24 Nisan’ın yaklaştığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:



"ABD’nin 24 Nisan’la alakalı olarak, diasporanın beklentilerine yönelik bir yaklaşım içerisinde olacağı kanaatinde değilim. Bu ittifaka Amerika gölge düşürmez. Bu süreçte atılacak olumsuz adım, bu işi ciddi manada sıkıntıya düşürür, adeta sabote eder.



Erdoğan, bir başka soru üzerine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in "Hükümetimizle kavga eden yerel yönetimler projelerini Ankara’dan geçiremiyor" sözlerinin saptırıldığını savundu.



Karanfilli koruma



Van mitinginde Başbakan Erdoğan’ın yanında yine eşi Emine Erdoğan vardı. Mitingin sonunda vatandaşlara çiçek atan Emine Hanım’a kadın koruması Öznur Uçar da yardımcı oldu. Türkiye’nin ilk kadın koruması olan ve eski başbakanlardan Tansu Çiller’in de koruması olarak çalışan Uçar’ın, eline çiçek demetleri alarak platformda durması, "Görevini nasıl yapacak?" eleştirilerine neden oldu.

