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Başbakan: Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor

"Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı göremiyoruz"

07 Ocak 2018 19:22

Dünyanın tamamen demirden inşa edilen tek kilisesi olan İstanbul Balat’taki Sveti Stefan’ın açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, dini ve kültürel kutuplaşma riskinin giderek arttığına dikkat çekti. 

1989 yılında inşa edilen ve 8 yıl önce başlatılan restorasyonun tamamlanmasının ardından bugün açılışı yapılan ‘Demir Kilise’deki törene katılan Başbakan Yıldırım,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çıkarılan bir kanun ile cemaat vakıflarının mallarının iade edildiğini belirterek, "Bu şekilde 167 cemaat vakfına ait tam bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönümlük önemli bir taşınmaz Bulgar Vakfı'na teslim edilmiştir” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı göremiyoruz ve gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler olmak yerine aradaki düşmanlığı, husumeti artıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Ortadoğu'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken, aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak Batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor."

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