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'Başbakan deyince alkış, sanatçı söyleyince suç'

Türkücü Pınar Sağ, 25 Mart’ta Tunceli’deki açık hava toplantısındaki konuşmasından ötürü 2 yıl hapsi istendi...

23 Aralık 2010 02:00

T24 - Türkücü Pınar Sağ, 25 Mart’ta Tunceli’deki açık hava toplantısındaki konuşmasında, “Yasa dışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada talimatla ifade verdi.


Etkinlikte, “Faşist iktidara karşı her zaman dik durmuş Kaypakkaya’ya, yoldaşlara...”, “Aslanlar gibi kurban olduğum, 73’ten bu yana ser verip sır vermeden bu geleneği asilce yaşatan Kaypakkaya’ya yakışır şekilde durmaktı...” dediği öne sürülen Sağ, Beşiktaş Özel Yetkili 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde suç işlemediğini savundu. Sağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada da şöyle dedi: “İbrahim Kaypakkaya’nın suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizde yaşadığımız süreç içerisinde ülkemizin Başbakanı, Erdal Eren ve birçok kişi adı geçtiğinde alkışlanıyor. Bizler, sanatçılar sahnede söylediğimiz zaman ya suç veya suçluyu övmüş oluyoruz.” Pınar Sağ’a eşi Tolga Sağ, Grup Yorum, yazar Bilgesu Erenus ile Ruhan Mavruk da destek verdi. Tunceli Cumhuriyet Savcılığı’nın Pınar Sağ hakkında açtığı dava, görevsizlik kararıyla Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
 

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