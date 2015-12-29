Başbakan Davutoğlu’nun Sırbistan ziyareti iptal edildi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sırbistan'ın Novi Pazar şehrine gerçekleştireceği ziyaret, hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Habertürk’ün haberine göre Başbakanın bugün öğle saatlerinde Belgrad'dan Novi Pazar'a helikopterle geçmesi planlanıyordu. Bu nedenle Başbakanlığa ait iki helikopter Türkiye'den Sırbistan'a geldi. Ancak helikopterler Belgrad'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sırbistan'ın başkentine inemedi. Helikopterler Sırbistan'ın Niş şehrine iniş yaptı.

Başbakan Davutoğlu'nun bugün Belgrad'da Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuciç ile bir araya gelip birlikte Novi Pazar'a gitmesi planlanmıştı. Ancak Bosna Başbakanı Zvizdic de sis engeline takıldığı için Belgrad'a gelemedi.

Başbakan Davutoğlu'nun Belgrad'dan karayoluyla Niş şehrine geçmesi, burada bekleyen helikopterle Novi Pazar'a hareket etmesi planlanmıştı ancak o da olmadı. Sis sadece Belgrad'da değil Sırbistan'ın tamamında etkili olunca ziyaret iptal edilmek zorunda kaldı.