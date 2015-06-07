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Başbakan Davutoğlu'nun oğlu ilk kez oy kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı

07 Haziran 2015 12:24

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, 25. dönem milletvekili genel seçimi için oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı. Davutoğlu ile birlikte okula gelen oğlu Mehmet Davutoğlu da ilk kez oy kullandı.

Sare Davutoğlu, genel seçim için oyunu, Çankaya İlkokulu'ndaki 1164 numaralı sandıkta verdi. Sare Davutoğlu ile okula gelen oğlu Mehmet Davutoğlu da ilk kez oy kullandı. Davutoğlu ile oğlu Mehmet Davutoğlu, oylarını kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

 

Necdet Özel: Hayırlı olsun

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, milletvekili genel seçimi için oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı.

Okula eşi Kamuran Özel ile saat 08.10'da gelen Özel, nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1157 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özel, oyunu kullanırken "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

 

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