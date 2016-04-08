Başbakan Davutoğlu’nun kızı oryantiringde yarıştı

Liselerarası Oryantiring Grup Yarışları kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Ortantiring Grup yarışlarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 yaşındaki kızı Hacer Büke Davutoğlu da yarıştı. Davutoğlu parkurdaki 13 hedefi, harita ve pusula yardımıyla 43 dakika 27 saniyede buldu.

Amkspor'da yer alan habere göre, Liselerarası Oryantiring Grup Yarışları, Bolu, Balatya, Manisa ve Tokat’ta gerçekleştirildi. AİBÜ’de İzzet Baysal Kampüsü’nde yapılan grup yarışlarına 25 il 41 okuldan 118’i erkek, 111’i kız toplam 229 yarışmacı katıldı. Genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde yapılan yarışlara Başbakan Davutoğlu’nun kızı Hacer Büke Davutoğlu’nun da yer aldığı Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, takım olarak katıldı.

Hacer Büke Davutoğlu, kampüs içindeki ağaçlık alanda oluşturulan 2.7 kilometrelik parkura yerleştirilen 13 hedefi, elindeki harita ve pusula yardımıyla 43 dakika 27 saniyede bulup yarışmayı tamamladı. Genç erkekler ise 3.7 kilometrelik parkurda 19 hedefi en kısa sürede bularak yarışmayı bitirdi.