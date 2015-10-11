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Başbakan Davutoğlu'nun görüşme talebini Bahçeli reddetti, Kılıçdaroğlu 'tamam' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu, yarın saat 15.00'te bir araya gelecek

11 Ekim 2015 00:21

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamayla ilgili görüşme talep ettiği iki siyasi parti liderinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifi reddetti. MHP Genel Merkezi, Bahçeli'nin ret kararıyla ilgili, "Sayın Başbakan Sayın Bahçeli'nin 'hayır' cevaplarına alışık olduğu için bu görüşme talebine de 'hayır' diyoruz" açıklamasını yaptı.

Görüşme talebine olumlu yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 15.00'te, Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Davutoğlu, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a görüşme teklifi götürmeyeceğini açıklamıştı.

Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Başbakanımz CHP ve MHP Sayın Genel Başkanlarını yarın Çankaya Köşkü'ne davet etmiştir. MHP genel başkanı Sayın Bahçeli'ye vaki söz konusu davet MHP Genel Başkanlığı tarafindan "Sayın Başbakan Sayın Bahçeli'nin 'hayır' cevaplarına alışık olduğu için bu görüşme talebine de 'hayır' diyoruz" ifadesi ile reddedilmiştir. CHP Genel Başkanı ile yarın saat 15:00'te Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleşecektir."

 

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