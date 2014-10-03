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Başbakan Davutoğlu'ndan şehit yakınlarına atama müjdesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, vazifeleri nedeniyle hayatını kaybeden kamu görevlilerinin anne ve babalarına maaş bağlanmasındaki muhtaçlık şartını kaldırdıklarını söyledi

03 Ekim 2014 01:24

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamı Kura Çekim Törenine katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, 2 bin 761 şehit ve gazi yakınının atanacağını belirtti.


DHA'nın haberine göre, Başbakan Davutoğlu, şehit yakınlarına ve gazilere ücretsiz seyahat müjdesi vererek bu ay içinde ücretsiz seyahat kartlarının takdim edileceğini söyledi.

 

Muhtaçlık şartı kaldırıldı

 

''Çok yakın zamanda şehit verdiğimiz kardeşlerimizin yakınlarına sahip çıkmak bizim için boynumuzun borcu olan şerefli bir görevdir' diyen Davutoğlu, gazilerin de büyük bir ünvana sahip olduğunu belirtti. Şehit ve gazi yakınlarına her zaman ellerinden geldiklerini yapacaklarını söyleyen Başbakan Davutoğlu, "Vazifeleri nedeni ile hayatını kaybeden kamu görevlilerinin anne babalarına maaş bağlanmasındaki muhtaçlık şartını kaldırdık. Çünkü bu şehitlerimizin ve gazimizin bir ölçüde ikramıdır. Onlar adına verilen bir maaştır. Muhtaçlık şartı kaldırıldı" diye konuştu.

 

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