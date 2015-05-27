Başbakan Davutoğlu'ndan iş adamlarıyla sır toplantı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önceki akşam Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın evinde iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Fortune Türkiye’nin haberine göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner, Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, MUDO A.Ş kurucusu Mustafa Taviloğlu, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Yandex Türkiye CEO’su Mehmet Ali Yalçındağ’ın da aralarında bulunduğu zirvede gündeme ilişkin gelişmeler ele alındı.