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Başbakan Davutoğlu'ndan AKP'li vekillere ilk talimat SMS’le

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP milletvekillerine gönderdiği mesajda ilk talimatını verdi

01 Eylül 2014 03:36

Torba Kanun'u yeniden ele alınması nedeniyle Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'li vekillerden 1-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da kalmalarını istedi.

Ahmet Davutoğlu'nun Meclis'teki ilk icraatı olacak olan 'Torba Kanun' yüzbinlerce insanı yakından ilgilendirirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelen görüşmeler olaylı geçmişti.

AKP yönetiminden milletvekillerinin cep telefonlarına gönderilen mesaja göre 'Torba Kanun' görüşmeleri 7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Davutoğlu Hükümeti'nin programı 1 Eylül'de görüşülmeye başlanacak güvenoyu oylaması ise 6 Eylül'de yapılacak.

 

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