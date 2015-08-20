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Başbakan Davutoğlu'na sürpriz brifing

Genelkurmay Başkanı Akar, Savunma Sanayi Müsteşarı Demir ve Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu, Başbakan Davutoğlu'na brifing veriyor

20 Ağustos 2015 14:46

Başbakan Ahmet Davutoğlu bu sabah sürpriz bir brifing alma kararı verdi.Başbakan  Davutoğlu’na  şu saatlerde savunma sanayi konusunda kapsamlı şekilde bilgilendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yanısıra savunma konusunda diğer yetkililer de katılıyor. Toplantıda terör eylemlerine karşı alınacak yeni önlemlerin konuşuldu.

Bugünkü Savunma Sanayi toplantısında terörle mücadele konuşuldu. Başbakan Terörle mücadelede sınır güvenliğine ilişkin alınacak tüm kararlar konusunda TSK'nın  ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin en hızlı şekilde alınma talimatını verdi.

 

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