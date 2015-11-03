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Başbakan Davutoğlu'dan teşekkür videosu

Davutoğlu, #TeşekkürlerTürkiye başlığıyla, AK Parti'nin 2011 seçimlerinde kullandığı reklam filmini paylaştı

03 Kasım 2015 09:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçiminin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Haydi bir daha" isimli eski seçim şarkısını paylaşarak teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı reklam filminde, "Teşekkürler Türkiye" vurgusu yapıldı.

Davutoğlu, #TeşekkürlerTürkiye başlığıyla, AK Parti'nin 2011 seçimlerinde kullandığı reklam filmini paylaştı.

Reklamın sonunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sesiyle "Teşekkürler Türkiye" ifadesi yer aldı.

Davutoğlu, paylaşımında "Gönüllerimiz bir, dualarımız bir... 1 Kasım demokrasi zaferi için teşekkürler Türkiye" ifadesine de yer verdi.

İşte Davutoğlu'nun paylaştığı video:

 

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