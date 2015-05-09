Davutoğlu'ndan çiftçi üzerinden Kılıçdaroğlu'na Derviş göndermesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği genel kurul toplantısında "Çiftçiye yardımların kaldırıldığında koalisyon hükümeti vardı. Bu desteklerin kaldırılmasını da Kemal Derviş planlıyordu. Dışardan bakan yapılması düşünülen Derviş planlıyordu" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim sadık dostumuzdur toprak. Bütün vatandaşlarımıza şunu vurgulamak istiyorum. Bizim doğamızın yüreğimizin toprak bir parçasıdır. Toprağa emek veren çiftçilerimize değer vermeliyiz. Bizim bu çerçevede hükümet ile ziraat odaları birliği ile kuracağımız sağlıklı ilişki bizim için çok önemlidir. 90'lı yıllarda Türkiye ekonomisi ağır çalışıyordu dünya ekonomisinbe nazaran. Bunu AK Parti iktidarlığında ekonomik kapsamda değiştirdik.Türkiye'nin refah seviyesini yükselttik.

‘İktidarı devraldığımızda...’

Biz iktidarı devir aldığımızda 23,7 milyar dolardan aldığımız tarım sektörünü 61 milyar dolara çıkardık. Bunu nasıl başardık? Çiftçilerimizin tek tek geleceğini planlayarak yaptık. Sayın Genel Başkan Konya ile Hollanda'yı karşılaştırırken bunu böyle karşılaştırmak doğru değil. Karşılaştırma milli hasıla üzerinden yapılmalıdır. Biz iktidara geldiğimizde Konya ovasi'nın sulama kapasitesine baktığımızda ciddi bir başarı var. Çiftçilerimizin emeklerine müteşekkirim.

‘Dışardan bakan yapılması düşünülen...’

7 Haziran 2001 tarihinde yazılan mektupla birlikte kimyevi gübre desteği kaldırıldı. Tarımda faiz süspansiyonu kaldırıldı. Şeker pancarında var olan destekler de kaldırıldı. Doğal afetlerde zarar gören çifçilere verilen tohum yardımı da kaldırıldı. Biz bir taraftan çalışırken diğer taraftan gözümüz kulağımız Türkiye'nin her yerinde. 2002 yılında çiftçiye olan destekler kaldırıldığında koalisyon hükümeti vardı. Bu desteklerin kaldırılmasını da Kemal Derviş planlıyordu. Dışardan bakan yapılması düşünülen Kemal Derviş planlıyordu. Peki bi ne yaptık? Her türlü eleştiriye açığız. Ama sizler çok iyi biliyorsunuz.

‘Üretimde destekleme modelini geliştirdik’

Toprağı korumaya dönük reformlarımız üretimde destekleme modelini geliştirdik. Bu devrim niteliği taşımaktadır. Bu bölgelerde neler yapılacağını tek tek ele aldık. Tarıma yönelik bir reform daha gerçekleştirdik. Toplulaştırma, nerede bir toplulaştırma faaliyeti varsa bulundum. Çünkü küçük toprakların küçük bölgeli olmasının kazancı düşüktür. 4,5 Milyon hektar bir topluluşatırma yapıldı. Bizim iktidarlığımızda. Tarım Sigortasını gerçekleştirerek çiftçimizi doğal afetlerin olumsuz geitriisinden kurtardık. 1.7 milyar hasar tazminatı ödedik.

‘Son derece önemsiz bir teşvik’

Çiftçiye yönelik destekler önceden arazi desteği olarak veriliyordu. Son derece önemsiz bir teşvik. Biz ne yaptık tarımsal verimliliği tazmin ettik. Son 13 yılda destek verdiğimiz ürün sayısını 52'ye çıkardık. Kılıçdaroğlu söyledi. Mazot desteği önceden yoktu. Biz bunu başardık. En uygun hayvancılık için gerekli ortamı sağladık. Süt iretimi 18 milyon tona çıktı. Kırmızı et 1 milyon tona çıktı. Bütün bunlar bizim çiftçimize yönelik yardımın kapasitesini gösteriyor.

‘Tohumlarımızı teminat altına aldık’

10 bin ziraat mühendisi ile çiftçilerimize yardımlarda bulunuyoruz. Bitkisel üretimimizi millileştirmek için belli projeler gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı yerli tohumdur. Yerli tohum geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Ülkenin geleceği için bu durum çok önemli. Önceden ülkemizde milli tohum kullanılmıyodu. Anadolu bütün tohumlar tek tek toplandı. Belli depolarla hepsini teminat altına aldık.