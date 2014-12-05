Davutoğlu: Genelkurmay Başbakanlığa bağlı, kaygı bildirmesi için basına konuşmasına gerek yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "bedelli askerlikte askeri yetkililerin endişe taşıdığı" iddiası ile ilgili olarak "Genelkurmay başkanlığımız Başbakanlığa bağlıdır. Askeri kaynakların herhangi bir konuda kaygıyı iletmek için basına konuşmasına gerek yoktur" dedi.

Davutoğlu, Yunanistan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SORU: 9 bakanla birlikte ortak bir Bakanlar Kurulu gibi olacak dediniz. Doğu Akdeniz'deki süreç ele alınacak mı? Rumlar'dan adalara dönmek isteyenler vardı. Böyle bir açılım olabilir mi?

Yeni hükümet kurulduktan sonra Samaras ile görüşme gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu konsey toplantısını yapma kararı aldık. Hem karşılıklı atılması gereken adımlar önem taşıdı toplantının gerçekleşmesinde bunun yanında Doğu Akdeniz'de, Ege'de iki komşu ülke olarak, atmamız gereken adımlar olmak üzere bir çok meseleyi ele alacağız.

Kıbrıs sorunu bağlamında Türkiye ve Yunanistan'ın büyük katkıları olabilir. Gündemimiz sınırlı değil.

Diğer konuda ise, komşuluk işbirliği ilişkisine dönüştükçe, mübadele sebebiyle göç etmiş vatandaşlarımız konusunda esnek davranıyoruz. Bizim açımızdan Türkiye açık bir ülke, yükselen bir ekonomiye sahip. Yunanistan'dan gelebilecek ziyaret talepleri tabi pozitif şekilde değerlendirilecektir.

SORU: Bedelli askerlik çıktı. Tartışması devam ediyor. Bu konuda bir gazetede bugün, askeri kaynaklara dayandırılarak bir haber yapıldı. Çeşitli endişeler taşıdığı, YAŞ'ta bu konunun fazla görüşülmediği, Irak ve Suriye'deki tehdit nedeniyle asker sayısındaki azalmanın risk teşkil edip etmeyeceği yönünde bir düşüncesi olduğu belirtiliyor. siz ne düşünüyorsunuz?

Ben gazetelerimizde iç ve dış kaynaklara istinaden yapılan haberlere mesafeli yaklaşırım. Genelkurmay, Başbakanlık'a bağlıdır. Kaygı iletmek için basına konuşmasına ihtiyaç yoktur. Herkesin öğrenmesi gereken bir şey var, bilinmeyen kaynaklara atıfla yapılan haberler bitmeli. Türkiye'de işleyen sağlıklı süreçler vardır. Kurumlar arası istişareler yapılır. TSK'nın çok açık bir tutumu var. Kaynak çıkıp kendisi konuşur.

Silahlı kuvvetlerimiz büyük bir reform sürecinden geçiyor. Etkin bir silahlı güç olma niteliğiyle dünyanın en saygın kurumlarındandır. Aldığımız iki karar var. Teknolojiyoğun bir nitelik kazanarak artırılması, ikincisi sözleşmeli er ve erbaşlarla ilgili düzenleme zaten çok geniş bir asker alım imkanı sağlıyor.

O düzenleme Meclis'ten geçecek. O da mesleği askerlik olan geçişin kademeli adımlarını temsil ediyor.

Yaş ile ücret Bakanlar Kurulu’nun takdirindedir, toplandık ve bu kararı aldık. Bu tür anonim atıflarla yapılan habere itibar edilmemelidir.