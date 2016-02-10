Davutoğlu: Türkiye'de 4 yıl herhangi bir yeni seçim olmayacak

Hollanda'da, Türk ve Hollandalı yatırımcılarla bir araya geldiği Yatırımcılar Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "2015 Ekim itibariyle istihdam oranı yüzde 46.2'ye yükseldi. Enflasyon yüzde 8.8 civarındaydı geçtiğimiz yıl" dedi. Davutoğlu, "4 yıl herhangi bir yeni seçim olmayacak dolayısıyla Türkiye'de ne olacağını öngörebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu'na eşlik etmek üzere Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Lütfi Elvan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile İçişleri Bakanı Efkan Ala da Hollanda’ya gitti.

Başbakan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin piyasasının ekonomisinin avantajlarını aktarmak elbette benim görevim. Bu objektif bir gerçek.

Hollandalı işadamları zaten şimdi de destinasyon olarak nereye gitmeleri gerektiğini zaten biliyorlar.



18 bin Türk müteşebbis mevcut Hollanda'da. Bir aile gibi algıladım. Türkiye'de daha fazla Hollanda ve Hollanda'da daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz.



Son derece rekabetçi bir dönemden geçiyoruz. Küresel meydan okumalara doğru şekilde cevap vermeliyiz.



"2015 kolay bir yıl olmadı"

Türkiye için 2015 yılı kolay bir yıl olmadı. Aslında yine de başarılı olduk. Siyasi anlamda 2 seçim geride bıraktık. 2 seçim yaparsanız bazen durum kritik bir noktaya gidiyor denebilir.

4 yıl herhangi bir yeni seçim olmayacak dolayısıyla Türkiye'de ne olacağını öngörebilirsiniz.

Tabii jeopolitik güçlükler ama Türkiye güvenli bir liman. Küresel ekonomik kriz ve birçok sorun ekonomik büyümede yüzde 4 büyüme gerçekleştirmemize engel olamadı.

Rakam olarak dünyadaki en yüksek rakamlardan biri Çin ve Hindistan'dan sonra.



4 yıl içinde 11-15 yılları arasında yüzde 5.4'lük büyümeyle en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu da şunu gösteriyor. Türk ekonomisi çok istikrarlı ve dinamik bir yapıya sahip.



Türkiye en kârlı ve istikrarlı cazibe merkezi oluyor. Türkiye biz iktidara geldiğimizde düşük ila orta gelirli bir ülkeydi. Şimdi daha üst, orta üst bir ülke olduk. Önümüzdeki yıllarda üst gelir olmak hedefimiz.

Doğrudan yabancı yatırıma baktığımızda son 13 yıl içinde toplam rakam 163 milyar amerikan doları. Daha önceden 14.8 milyar dolardı. Son 13 yıl içinde 10 katından daha fazla artış gösterdi.

Ekonomik büyüme perspektifinde ise yüzde 5'e çıkmayı hedefliyoruz. Birçok ekonominin karşılaştırdığı zorluk işsizlik.

Türkiye 6.6 milyon yeni iş istihdam yarattı. 2008'den bugüne. 1 milyon yeni iş istihdam olanağını ise sadece geçtiğimiz sene yarattık.

2015 Ekim itibariyle istihdam oranı yüzde 46.2'ye yükseldi. Enflasyon yüzde 8.8 civarındaydı geçtiğimiz yıl. 2002 yılında yüzde 10.8'di ve bugün hükümet bütçe açığımız 0. Ve elbette ki bu Avrupa'daki ülkelerin hemen hemen hepsinden daha iyi.

Bugünlerde yeni bütçemiz parlementomuzda şu anda. Kamu sektörünün borçuna baktığımızda 2015 yılında gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 30'larına kadar geriledi. 2002'de yüzde 70'ler civarındaydı. Bankacılık sektörümüz oldukça sağlam ve güçlü.



Bütün bu istatistiklere baktığımızda Türk ekonomisinin büyüyen ekonomilerden biri olduğunu görüyoruz zaten. Bizler Türkiye'de hangi noktalara eğilmemizi istiyorsunuz.

3 reform kategorimiz önemli. Biri sektörel dönüşüm, makro reformlar. Avrupa Birliği'ne katılım süreci ayrıca.

10 Aralık'ta reform programımızı açıkladım. Ve bir hafta, bir aylık, 3 aylık, 6 aylık olarak ortaya koyduk. 2 ay geçti. Vermiş olduğumuz vaatlerden yüzde 66'sını tamamladı. Bu da halkın gözünde hükümete olan güveni üst noktaya çıkarıyor. İlk 3 ay içine baktığımızda ya parlementoda bekliyor ya da kabul edildi.

Biz ne kadar güçlü bir siyasi iradeyle yola koyulmuşuz. Geçtiğimiz yıl 25 adet sektörel dönüşüm paketi ortaya koyduk.



Bunlar niyet listesi değil. Bunlar için zaman çizelgesi oluşturuldu. Tabii ki bunların tamamı bizler ve sizler için önemli. Yatırım ajansımız sizlerle paylaşacaklar. Sizler daha fazla neler istiyorsunuz bunu da sizlerden duymak istiyoruz.

Bütün alanlar bunların içinde daha birçok sektörel dönüşüm planlanmakta. Yapısal dönüşümler de önemli. Bunlardan birincisi şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele. İkincisi ise esnek çalışma ortamının getirilmesi, yine kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalar yapılması. Ar-Ge konusunda teşviklerle ilgili çalışmalar da Meclis'e gönderildi. Yine bu alanlarda çalışacak özel mahkemelerin kurulması hedeflerimiz arasında.

"Adli reform da yapmak istiyoruz"

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması bizim amacımız. Ayrıca adli reform da yapmak istiyoruz. Bu reformla birlikte modern tahkim mahkemeleri kuracağız. Eğitim sistemi diğer amacımız. Okula dayalı bütçeleme gibi çalışmalar yapılacak. Enerji piyasası, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi de diğer çalışmalarımız arasında.

Bir diğer konu ise Avrupa Birliği'ne giriş sürecimiz. Önümüzdeki dönemde Brüksel'de bir başka toplantı daha yapacağız.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ajandanın yeniden canlandırılması önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların içinde. Sizlerin de farkedeceğiniz üzere Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda faaliyetleri ortada. İlk 10 en büyük ekonomi arasında olmak istiyoruz.

2 hafta önce Avrupa'nın en büyük 3. havalimanı oldu İstanbul. Tabii ki bu bizim için yeterli değil.

İpek Yolu geleneksel dönemde önemli bir konumdaydı. Şimdi ise İstanbul küresel bir şehir haline gelecek. Türk Hava Yolları mucizeler yaratıyor. En büyük havalimanı haline geldi.

Sizlerin de merkezi İstanbul'da olursa uçak değiştirmek zorunda kalmayacaksınız."