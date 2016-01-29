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Başbakan Davutoğlu umre yaptı

Davutoğlu'na eşlik eden isimler arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan da var

29 Ocak 2016 15:46

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kâbe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

Sabah namazını Kâbe'de kılan Davutoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kabe'de umre tavafı ile Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yi gerçekleştirdi.

Davutoğlu, gece saatlerinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndaki Kraliyet Konukevi'nde ihrama girerek, karayoluyla Mekke'ye geçti.

 

Sabah namazını Kâbe'de kıldı

 

Davutoğlu, Mescid-i Haram'ın yanında yer alan Kraliyet Konukevi'nde bir süre dinlendikten sonra Kabe'ye geçti. Sabah namazını Kabe'de kılan Davutoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kabe'de umre tavafı ile Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yi gerçekleştirdi.

Başbakan Davutoğlu ile Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı milletvekilleri de umre yaptı.

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