Başbakan Davutoğlu: Türkiye'de çok dinamik bir demokrasi var

Türkiye-AB Zirvesi'nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Çok gururla söylüyorum. Çevremizdeki bütün olaylara rağmen Türkiye'de çok çok dinamik bir demokrasi var. Temsil gücü yüksek bir parlamento, etkin bir hükümet var" dedi. "Türkiye'nin bir Avrupa halkı olduğunu" savunan Davutoğlu, "Kıtanın kaderi hepimizin kaderi" ifadesini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Brüksel'deki Türkiye - Avrupa Birliği Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Ben de 1 yıldan uzun zamandır Başbakan'ım ama seçimden sonra ilk kez Başbakan olarak buraya geliyorum. Yüzde 99,5'lik bir temsil düzeyi var. Yüzde 49,9 oy almış partinin Başbakanı olarak burada bulunuyorum.

"Çok gururla söylüyorum. Çevremizdeki bütün olaylara rağmen Türkiye'de çok çok dinamik bir demokrasi var. Etkin bir hükümet var.

"Bütün liderler için ikinci bir şans. Doğru zamanda gerçekleşen bir toplantıdır. Türkiye'nin Suriye sınırında olan gelişmeler bağlamında. Göç ve diğer güvenlik konularını etkileyecek bir konudur. Bu bizim için çok büyük bir fırsattır. Hepimizin burada toplanması.

"Ankara'dan açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Biz bir Avrupa halkıyız. Kıtanın kaderi, hepimizin kaderidir, hepimizin ortak konusudur. Türkiye bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Sadece göçmen krizi değil bütün krizlerde elinden geleni yapmaya hazırdır. Bizler Avrupa ailesinin bir mensubu olmak istiyoruz."