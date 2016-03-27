Davutoğlu: Türkiye ile Ürdün, Suriye kriziyle ilgili benzer zorluklarla karşı karşıya

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ürdün ziyareti kapsamında Ürdünj Başbakanı Ahmed en-Nusur ile heyetler arası görüşmeler ve imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Ürdün'ün, Suriye kriziyle ilgili benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Davutoğlu, kuzeye giden mültecilerin Türkiye’ye, güneye gidenlerin ise Ürdün’e doğru hareket ettiğini söyledi.

Suriye’nin istikrarının, komşu ülkeleri için giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Suriye’deki rejim güçlerinin ve DAEŞ, YPG, PKK gibi terör örgütlerinin vahşeti, sadece bizim ülkelerimize değil aynı zamanda bölgenin istikrarına saldırıyor." dedi.

Milliyet'in haberine göre, iki ülke arasındaki ulaştırma konusunda iş birliğinin önemine işaret eden Davutoğlu, "Akabe limanı bizim için stratejik öneme sahip. Suriye ve Irak’taki krizin ardından, İskenderun-Akabe arasında Ro-Ro feribot taşımacılığı fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla Akabe, Türkiye için Ürdün’ün yanı sıra Körfez ve Arap yarımadasına açılan bir kapı olacak." diye konuştu.

"Filistinli kardeşlerimizin hakları ortak davamız"

Görüşmede, Filistin meselesini de ele aldıklarını belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinli kardeşlerimizin hakları ve Mescid-i Aksa’yı korumak ikimizin ortak davası. Türkiye her zaman Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında özel bir konuma sahip Ürdün’ün yanında olacaktır. Filistin halkının haklarını korumak ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa üzerindeki ortak mirasımızı korumak için elinden geleni yapacaktır."

Nusur'dan işbirliği arttırma çabası

Başbakan Abdullah en-Nusur ise "Türkiye ve Ürdün, Suriye ve Irak'a sınırı bulunan tek ülkeler.Ortadoğu'da iş birliğimizi azami seviyeye çıkarmamızı gerektiren çok sayıda zorluk ve benzerlik var." diye konuştu.

Ürdün TİKA ofisi açıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, heyetler arası görüşmenin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Davutoğlu, açılışın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile ofisi gezdi.

Davutoğlu, Ürdün'deki temasları kapsamında, Kral 2. Abdullah ile başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.