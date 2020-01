Başbakan Davutoğlu: Katil görmek isteyen aynaya baksın

1 Kasım seçimleri yaklaşırken Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trabzon'da partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap ediyor. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik "57 İslam ülkesi dururken kaçacak, doktora yapacak Vatikan’ı mı buldun?" sözlerine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Sayın Bahçeli’yi bu zor dönemde karışlıklı hürmete saygıya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik olarak Bahçeli’nin yaptığı her saldırıyı saygısızlık olarak görüyoruz" dedi.

Ankara'daki katliamdan devleti sorumlu tutan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösteren Davutoğlu, "Katil devlet diye bağırdı. Katil görmek istiyorsa aynaya baksın" diye konuştu.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yuhalayan kalabalığı da "neyse yuhalamayın" diyerek susturdu. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir an dahi Türkiye’yi sahipsiz bırakmadık. Bir an dahi sadece bu meydanı dolduran kardeşlerime değil, ekranları başındaki değişik partilere oy vermiş kardeşlerimi de seslemiyorum. Biz 7 Haziran’da bu ülkeyi sahipsiz bırakmayız derken, sayın Bahçeli her türlü formüle ‘hayır’ dedi. Bahçeli bize değil millete hayır dedi. MHP tabanını ben bilirim sizler bilirsiniz. Onlar hükümete girmeye çok istekli olduğu halde sayın Bahçeli elin taşın altına koymadı. Kenardan ahkam kesti, önce her şeye hayır dedi. Anayasal olarak kurulması gereken hükümete bakan vermedi. Bir tek Sayın Türkeş bakan verdi. Yiğitler Dağlıca’da terörle mücadele ederken onlar hükümette yer almaktan kaçtılar. Şimdi de aileler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Sayın Bahçeli’yi bu zor dönemde karışlıklı hürmete saygıya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik olarak Bahçeli’nin yaptığı her saldırıyı saygısızlık olarak görüyoruz. Mücadelesi olan varsa işte siyaset meydanı burası. MHP tabanın istemesine rağmen her şeye hayır dedi. Kılıçdaroğlu ne yaptı?

Onlara 1 Kasım’da derslerini vereceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu milletimizin CHP’ye fark atarak hükümete hesapları dışında bırakmaya çalıştı. Blok siyaseti dediler ama blokları çöktü. Bunlar çökmeye hazırlar. Bunların Cumhurbaşkanı karşısında kurduğu çatıda çöktü. Bunların temeli yok temeli.. Temeli olmayan çatı olur mu? Ama biz her şeye rağmen sabırlı bir şekilde kendileriyle hükümet konuları üzerinden görüştük. Biz AKP’yle hükümet kurarız ama dış politikasını eğitim politikasını değiştirişe dediler, biz bunu der miyiz? AK Parti millet sesiyle doğmuş milletin ta kendisidir. Türkiye hükümetsiz kalmasın diye 13 yıldır her türlü engele rağmen milletimizin teveccühünmü kazanmış siyasetten vazgeçemedik. Bu millete ihanet oluru. Bize ihanet yakışır mı? Biz sözümüzün istikametinde durduk. Allah’ın izniyle söz verdiğimiz mevziiye Cumhuriyetimizin 100. Yılında ulaşacağız.

Anladık CHP değişemiyor, işte bunun içinde milletimizin nezniindeki itibarı ne uzuyor ne kısalıyor. Bildikleri tek şey var, AK Parti’ye karşı olma politikası.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkesle aynı çatıda buluştular. İç güvenlik yasanını çıkarırken MHP’lilerle HDP’liler aynı yönde oy kullanmadılar mı? Aynı safta buluşmadılar mı? Hadi CHP’yi kenara bırakalım. MHP ile HDP aynı safta nasıl yan yana geldi gördünüz mü?

Bunların uzlaştıkları bir konu var o da görevden nasıl kaçarız konusu.

Bakınız hem 4’lü deklerasyondan kaçtılşar. Kılıçdaroğlu son görüşmemeizle ilgili bazı iddialardfa bulundu. Gel beraber digger partiler olmasa da beraber bi bildirye imza atalım dedim Hayır dedi.

Terörle mücadele yürürken Kurban Bayramı’nda Diyarbakır’daydım. Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a bir kere gitti. Hiç bir bayrağın olmadığı yere gitti. Biz ise başımız dik al bayrakla gideriz. Gizli gitti diyor. Hayır güvenlik tedbirleri vardı. Gizli mi gittim açık mı gittim Diyarbakırlılara sorsunlar.

Hiç bir yere gizli gitmedik her şey meydana oldu. Meydanlarada olacak. Bu meydanlardan dirliği birliği haykırmaya var mısınız? İşte bizim MHP’den CHP’den farkımız bu. Onlar oturdukları rahat koltuklarıda konuşurlar onların uykuları kaçmaz. Hükümet şunu yapsın bunu yapsın diye konuşurlar. Onlar köşelerinde rahat uyuyrken biz 24 saaat bu ülkenin huzuur için çalışıyoruz. Onlar hükümetten kaçarken alnımız teri yüreğimizin imanı için millet yolundaydık.

MHP ve CHP böyle ama malum parti ismini bile zikretmeyeceğim. Biz sırıtımız Kandile yasladık deyince MHP ve CHP ortada yok. Onların Kandil'e sırıtımız yasladık dediğinin hesabını biz soraraız.

Şimdi bütün bunlara karşı milli birliğimizin tek bir adresi vardır nedir o adres.

50 cana karşı kuru bir özür daha Ankara’da saldırıda vatandaşlarımızın cenazeleri yerde yatarken. Bizler ambulasları 56 ambuılansı tek tek hastaneleri kontrol ederken bu çıktı. Katil devlet diye bağırdı. Katil görmek istiyorsa aynaya baksın. Katil görmek istiyorsa Ceylanpınar’da öldürüelen 2 polise baksın. Çorbacıda öldüren kişiye baksın. Biz bu ülkeyi kudretli kıldık. Millet ayakta olmadan devlet ayakta olamaz. İşte biz devlet dediğimiz yapı dışarıda bir yapı değil. Şimdi Kılıçdaroğlu da çıkmış böyle bir partiden medet umuyor. MHP çok mu farklı Bahçeli’de gelip sorumluluk almaktan kaçtığı hükümeti yıkmaya çalışıyor. Milletin görevden kaçtığı kişileri çok iyi bilirsiniz. 2002’de sizzler emnati AKP kadrolarına verdiniz. 13 yıl once IMF kapısında bekleyen bir Türkiye vardı. Artık IMF’ye de dünyaya da borç veren bir ülke var.