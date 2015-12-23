Davutoğlu: Seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Eylem planını açıkladıktan sonra bir haftada yaptıklarımızı hatırlattık. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra işe koyulduk. 1 haftalık, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık vaatlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Seçim öncesi söz verip, sözlerini unutanlardan olmayacağız" dedi.

Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti döneminde 3,5 milyar ağaç dikildi. Dünyadaki her insan için bir ağaç dikersek ülkemizdeki ağaç sayısı 7 milyarı geçer. Dünyada ormanlar azalırken Türkiye'de çoğalıyor. Anadolu'nun her güzel mekanına bir kez daha selam olsun diyorum. Mekana saygısı olmayanın çevreye saygısı olmaz.

Türkiye yarı kurak iklim coğrafyasındadır. Dünyanın arazi büyüklüğü itibariyle 7. sırada değiliz ama tarım ürünleri konusunda dünya yedincisiyiz. Bütün bölgelerimizi gelişim projeleri ile kalkındırıyoruz. Bütün şehirlerimizin su sorunu ortadan kaldırılmıştır. Türkiye büyüyor, kalkınıyor hızla ilerliyor Seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Bu ülkenin her bir dağındaki her bir ağacın bekçisiyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız tüm insanlığı kapsayan bir anlayıştır. Şehirlerimizi bu anlayışla inşa eder, dağlarımızı bu anlayışla mahmur ederiz.

Türkiye yarı kurak iklim alanında olması rağmen Türkiye'yi tarım ürünlerinde dünyada 7. sıraya yükselttik. Bu yükselişte birinci hisse sulama tesisleri, barajlardadır. Bu ülkeye kazandırılan her tesis bizlere heyecan veriyor.

1 Kasım seçimleri öncesi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda vaadettilerimiz tüm vaatleri paylaştık. Gelir getirici ormanlar ikdas ediyoruz. Meyve ağaçları devlet eliyle dikilecek ve ürünü vatandaşlarımızın olacak. Kimseye haksızlık edilmeyecek ve bütün ülkemize yayılacak.

"AK Parti tutamayacağı sözü vermez"

AK Parti tutamayacağı sözü vermez, söz verince de mutlaka tutar. Eylem planını açıkladıktan sonra bir haftada yaptıklarımızı hatırlattık. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra işe koyulduk. 1 haftalık, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık vaatlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Seçim öncesi söz verip, sözlerini unutanlardan olmayacağız.

Mesele millete, Türkiye'ye hizmetse biz kalıcı, geçici dönem diye ayrım yapmadan elimizi taşın altına soktuk. Ekonomiden güzel haberler alıyoruz, mutlu oluyoruz. 2002 yılında yüzde 10,8 olan açığı yüzde 1 seviyesine gerilettik. 2015 yılında beklentilerin üzerinde seyreden ekonomimiz dünyada en yüksek büyümelerden birini gerçekleştirdi. AK Parti kadroları iki seçim arasında işdünyası ve millete güven verebilmiştir. 2016 yılının çok daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz.

Bir ülkede geleceğe yönelik yatırımların gerçekleşmesi için siyasi istikrarın sağlanması gerek. 175 tesisin illerimize, vatandaşlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Burada bir hususa dikat çekmek istiyorum. Açılışını yaptığımız tesisler 5 ile 7 yıl arasında kendisini finanse edecek. Her biri insanlarımızın derdine derman olacak. Bereketli projeler. Ülkemizin her bir köşesine hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bu ülkenin geleceği için daha nice projeler hayata geçireceğiz. Son 13 yılda 284 baraj inşa ederek kırılması zor bir rekora imza attık. Bütün bunlar Türkiye'nin kalkınma yolunda nasıl adımlar attığının göstergesidir. türkiye gerçekleştirdiği dev yatırımlarla dünyanın şampiyonlar ligine yükselmiş bir ülkedir.

"Eskiden mütevazi bir tesis açılışına Bakanlar Kurulu gidiyordu"

AK Parti olarak hizmet çıtasını o kadar yükselttik ki şimdi 175 tesis açıyoruz. Eskiden mütavazı bir tesis için bakanlar kurulu gidiyordu. Bizde temel atma merasimi yok. Bugün olduğu gibi açılış törenleri yapıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerin ekonomiye katkısı 432 milyon TL'dir.

Terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınırsa oradaki halkı sömüremeyeceğini biliyor. Biz oradaki kardeşlerimize en güzel tesisleri yapmak istiyorken onlar yakıp yıkıyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca doğuya en müşvik yaklaşan hükümet biz olduk. Bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden bir avuç eşkiya bölgeyi yakıp yıkıyor. Öyle gözleri dönmüş ki ne cami, ne okul dinlemiyorlar ama bilsinler ki biz bunlara izin vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri ve arkadasındakilere rağmen ülkemizi birlik, dirlik ve kardeşlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz.

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