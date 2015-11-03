Başbakan Davutoğlu, Topkapı Sarayı'ndaki ödül töreninde konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda, 2014 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siyaset eğer manevi ölçüsünü, insan sevgisini ve muhabbetini kaybeder, sanatla bağını koparır, kültür dünyasıyla irtibatını keserse, işte o andan itibaren o siyasete derinlik kazandırmak imkansız hale gelir. Siyaset ancak ve ancak bir sanat boyutuyla estetik derinlik kazandığı zaman insanileşir, tarihileşir, ulvileşir. Siyasetçi de ancak ve ancak sanat ehline hürmet ile kendi haddini bilmeyi öğrenir."