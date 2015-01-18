'Her türlü basın özgürlüğü teminat altında ama Hz. Muhammed'e hakarete izin vermeyiz'

Charlie Hebdo dergisinin Paris katliamının ardından çıkan sayısıyla ilgili tartışmalara değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Her türlü basın özgürlüğü teminat altındadır ama Hz.Muhammed'e hakarete izin vermeyiz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ il kongresine katıldı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ il kongresine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle yemekli toplantıda buluşacak, Sağlık Bakanlığı Ambulans Dağıtım Töreni ve Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını yapacak. Başbakan Davutoğlu, Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi ile yemekte bir araya gelecek.

Tekirdağ'a selam olsun. 60 yıldır demokrasi tarihimizde birçok darbe atlattık. Tüm yasaklara karşı tam bir seferberlikle demokrasiyi inşa ettik.

Paris'te yürürken sadece teröre karşı değil, aynı zamanda Avrupa'daki ırkçılığa karşı sesimizi yükselttik. Biz teröre karşı her zaman ilkeli bir tavır sergiledik.

Tüm dünyaya sesleniyorum; fikir özgürlüğü, hakaret etme anlamına gelmez. Hz.Muhammed'e yapılan hakarete karşı en yüksek sesle sesimizi yükselteceğiz.

Makedonya'ya Kur'an-ı Kerim, Türkçe sözlük ve Al bayrak göndereceğiz.

CHP'li seçmen kardeşlerime sesleniyorum. 27 Mart'ta benim odamı dinleyen bir çeteyle Kılıçdaroğlu'nun yan yana olmasını içinize sindiriyor musunuz?

Her türlü basın özgürlüğü teminat altındadır ama Hz.Muhammed'e hakarete izin vermeyiz.

Kendi savaş uçağımızın onayını verdik. İnşallah kendi üretimimiz olan savaş uçağı 2023'te semalarda uçacak.

Çiftçilerimize desteği yüzde 50 artırıyoruz. Şimdi Tekirdağ'da TRAGEV gelişim projesi başlatıyoruz. GAP benzeri projeyi gündeme alıyoruz. Sadece Türkiye değil bütün Avrupa'nın en bereketli tarım halkası haline getireceğiz.

Soya Kanolada dönüm başına ilave desteğini 15 TL'ye yükseltiyoruz. Mazot desteği de yüzde 5 artacak. Naipköy Barajı'nı bu sene sonunda tamamlayacağız.

Trakya'da 8,5 milyon adet fidan diktik. 8-10 ağacın taşınması sebebiyle Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenler gelsin burayı seyretsinler.

Trakya'yı yeşilin ve bereketin merkezi yapacağız.