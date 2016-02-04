Başbakan Davutoğlu: Halep bombalandı; şu an 70 bin mülteci Türkiye'ye geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiltere'ye giderken sabah uçakta kendisine bir rapor sunulduğunu ve Esad rejimi tarafından bombalanan Halep'ten 70 bin mültecinin Türkiye'ye doğru harekete geçtiği bilgisinin verildiğini söyledi.

Londra'da Suriye Donörler konferansında konuşan Davutoğlu, Suriye savaşından kaçıp Türkiye'ye gelmek için 10 bin yeni mültecinin de sınırda beklediğini ifade etti.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Hepsine eğitim sağlamak istiyoruz. 250 binden fazla Suriyeli kamplarda, 3 katından daha fazlası şehirlerde. Türkiye'de Suriyeli sığınmacı olmayan şehir yok. Bunun sosyo-ekonomik güçlüklerini tahmin edersiniz. Sadece kamplarda olanlar için 10 milyar dolar harcadık, şehirlerde olanlar içinse 20 milyar dolara kadar çıkıyor.



Ben milletimizle gurur duyuyorum, hiç mülteci akınına isyan etmediler. Biz evlerimizi, okullarımızı açtık. Biz onları yalnız bırakmayacağız. Türkiye şu ana kadar çok büyük bir yardım yaptı. Ne olursa olsun Türkiye elindeki olan herşeyi paylaşacaktır ve biz mağdurlara yardım etmedik diye tarihe geçmeyeceğiz. Biz onları evsiz, gıdasız bırakmayacağız.



Bu yüzyılda biz insanlar olarak sorumluyuz. Cenevre Görüşmeleri'nde yine bütün isteğimize rağmen gerçekleşmedi. Çünkü Cenevre'ye gittiğimizde hala bombardımanlar devam ediyordu. Esed rejimi ve DAEŞ'e karşı birlikte omuz omuza durmalıyız. Kim Madaya kuşatmasının mantığını anlatabilir? Suriye krizinin sebeplerine inmeliyiz.

"ABD'ye müteşekkiriz"

Üniversitelerimizi ve hastanelerimizi açtık Suriyelilere. Bir Suriyeli Türkiye'deki herhangi hastenede rahatça tedavi olabiliyor. Onlar bizim kardeşlerimiz, her zaman yanlarında olacağız. ABD'ye müteşekkiriz. Savaşın bu mağdurlarına yardıma devam edeceğiz. Barınağı, güvenliği ve yiyeceği olmayan Suriyeli olmayacak.

"Suriyelilere insani yardıma izin verilmeli"

İki ilke hususunda anlaşmaya varmalıyız. Birincisi Suriyelilere insani yardıma izin verilmeli. Medaya'ya kim insani yardım girişine izin vermiyorsa onlar sorumludur.

Lazkiye'de hava bombardımanları devam etti Suriyelilere karşı. IŞİD gibi bir barbar terör örgütü ortaya çıktı. Esad rejimi ile bu savaş suçu işleyenlere karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Bu sabah erken saatlerinde bir rapor geldi önüme. 10 bin yeni mülteci sınırda bekliyor. Şu an benim kalbim ülkemin sınırında. Halep'teki 3 bin kişi sınırımızı geçmeyi bekliyor. Çünkü Halep'e yönelik bir saldırı var. Halep bombalandı şu an 70 bin kişi Türkiye'ye geliyor.

Savaş suçlarına karşı omuz omuza olmalıyız. Esad ve DAİŞ'in savaş suçları ne zaman durdurulacak.Bütün meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Bizim sorumluluğumuz açık kapı politikasına devam edeceğiz. Bizim kalbimiz bütçelerimizden daha büyük. Bu savaş suçu Esad ya da IŞİD'in işlediği savaş suçu ne zaman son bulacak. Sayın Cameron Türkiye sizin her zaman yanınızda olacak."