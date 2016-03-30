Başbakan Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'a gidiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma günü Diyarbakır’a gidecek. Davutoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonların sona ermesinin ardından bölgede incelemelerde bulunarak gelişmeler hakkında ilgililerden bilgi alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kentsel dönüşüm planları, Sur’daki restorasyon süreci, rehabilitasyon süreci için yapılması gerekenler ve izlenecek yol haritasının çerçevesi Başbakan Davutoğlu’na aktarılacak. Sur’un kültürel varlığının korunması ve yeniden rehabilitasyonu için gerekli adımlar atılacak.

Tarihi Kurşunlu, Hazreti Süleyman, Arap Şeyh ve Hasırlı Camisi, Dört Ayaklı Minare ile Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan Kilisesi’ndeki küçük çaptaki tahribatlar hemen giderilirken, büyük hasarlar için yeniden restorasyon çalışması yapılacak binalar arasında yer alıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan çatışmalar nedeniyle ilçenin büyük kısmı tahrip olmuştu. İlçede, Bakanlar Kurulu kararıyla 6300 parselde acele kamulaştırma yapılacağı duyurulmuştu. Operasyonlarda 243 çukur ve barikat kaldırılmış, 354 bomba düzeneği imha edilmişti.