Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ile kente İstiklal Madalyası verilmesi töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İstila ateşine karşı istiklal aşkı Şanlıurfa'da doğdu" dedi. "Kısa sürede istila edeceklerini, Urfalıların teslim alınacağını zannettiler" diyen Davutoğlu, "Bre gafiller, bre tarih bilmezler Şanlıurfa istila ateşine karşı istiklal aşkıyla tekrar al bayrakla buluştu" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Şanlıurfa'ya 6'ncı gelişim. Daha nice geleceğim. 1 Kasım seçimlerinden sonra Şanlıurfa'ya farklı gelelim dedik. Güzel bir hediyeyle geldik. Baktık ki Şanlıurfa'nın gecikmiş bir hakkı var. İstiklal Madalyası hakkı. Elimizde İstiklal Madalyası'yla Şanlıurfa'dayız.

Bu ecdada layık olduğunu gösterir şekilde, Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Toplantısı'nda bana gelerek bizden İstiklal Madalyası'nı talep eden Şanlıurfa gençliğine selam ediyorum. Bu hediyeyi alabilmek için, arkadaşlara gerekli talimatlara verdik. TBMM Başkanımız İsmail Kahraman'ın önderliğinde Meclisimiz tam bir mutabakat içinde İstiklal Madalyası'nı verdi. Şanlıurfa bunu hak etmişti.

Sizin tarihinizden bugüne 3 ateşe karşı 3 aşktan bahsedeceğim. Bir, Nemrud'un küfür ateşine karşı iman aşkı... Ateş iman aşkıyla yenildi. Şanlıurfa o zamandan beri iman şehridir, peygamberler şehridir. Halil İbrahim'den bu yana hatta Hz. Adem'in ilk tarımı burada yaptığı rivayet edilir. Aşka evsahipliği yaptı, küfür ateşine karşı iman ateşini yaktı. Tekbir sesleri arşa ulaştı. Hep bizim medeniyetimizin en kadim, en köklü şehir oldu.

"Şanlıurfa'da doğan istiklal aşkının..."

İkincisi, istila ateşine karşı istiklal aşkı Şanlıurfa'da doğdu. Kısa sürede istila edeceklerini, Urfalıların teslim alınacağını zannettiler. Bre gafiller, bre tarih bilmezler Şanlıurfa istila ateşine karşı istiklal aşkıyla tekrar al bayrakla buluşturdu. O günden bugüne Şanlıurfa hep istiklalin şehri oldu. İstilacılara karşı bu şehri savundu. Anadolu'daki istiklal ateşinin öncülüğünü yaptı.

Bir muhasebe yapalım, sizler şehrinize sahip çıktınız istiklali kazandınız. Ancak Halep'te, Rakka'da, Humus'ta bugün kan, gözyaşı varsa 100 sene önce onların istiklal aşkını yaşayamadıklarındandır. Bu istiklal şehri her zaman o günden bugüne o topraklardan bağını koparmadı. Şanlıurfa'da doğan istiklal aşkının Halep şafağında doğması için dua ediyoruz. Humus, Rakka, Şam da özgür olacak inşallah. Birileri haritalar çizdi, Şanlıurfa'yı kardeşlerinden ayırmaya çalıştı.

"Etnik, mezhebi çatışmayı sokmak istiyorlar"

Birilerinin başlatmaya çalıştığı fitne ateşine karşı kardeşlik aşkı da Şanlıurfa'da seda buluyor. Birileri fitne ateşi yakmaya çalıştı. Suriye'de, Irak'ta yanan o ateşin Türkiye'ye sıçramasını istiyorlar. Etnik, mezhebi çatışmayı sokmak istiyorlar. Sizin fitne ateşinize karşı bizde kardeşlik aşkı var. Fitnecilerin, bölücülerin, teröristlere karşı kardeşlik aşkımız o derece büyüktür.

Nemrud'un küfür ateşine karşı iman aşkını uyandıran Şanlıurfalılar, istilacılara karşı istiklal aşkı uyandıran Şanlıurfalılar, teröristlere karşı kardeşlik aşkını uyandırmaya var mısınız?

Biz istiklalimizi sonuna kadar koruyacağız. Al bayrağı sonuna kadar dalgalandıracağız. İstiklal aşkıyla, istiklal gününde de Şanlıurfa'nın hizmetindeyiz

Şanlıurfa'ya yatırımlar

Şanlıurfa'ya nice hizmetler getirdik, yatırımlar yaptık. Havaalanını yeniledik, bölünmüş yol yaptık, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni açtık, arazileri suyla buluşturduk, GAP bölgesini ayağa kaldırmaya hazırız, şehir hastanesini yapacağız, hızlı treni getireceğiz, 3 milyon dönümlük araziyi sulamaya açacağız.

Bizim vizyonumuz buyken, bu bölücüler yolumuzu kesmeye, aşkımızı baltayalamaya, ilçelerimize çukurlar kazmaya çalışıyor. Onlar istilacılar kadar kuvvetli değilller. İstilacılara karşı dimdik duranlar bu teröristlere karşı da dimdik durdu. Şanlıurfa'ya teşekkür borçluyuz. Onun için Bakanlar Kurulu ile huzurunuzdayız. 78 milyonun yüreğiyle buradayız, aşkıyla, yüreğiyle, imanıyla buradayız.

78 milyonun yüreğinden gelen İstiklal Madalyası'nı getirdik. Başkent Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleşiyor. Yüreklerimizi, yüreklerinizle buluşturacağız. Bu güzel atmosferden feyz alacağız. Yaşasın Şanlıurfa'nın istiklal, hürriyet aşkı.