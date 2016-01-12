Başbakan Davutoğlu: Saldırıyı DAEŞ gerçekleştirdi, ölenlerin tümü yabancı uyruklu!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Davutoğlu, ölenlerin tümünün yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saldırının failinin DEAŞ mensubu olduğunu biliyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı şekilde devam ettireceğimizi söylemek istiyorum. DEAŞ'a karşı mücadeledeki kararlılığımızdan bir adım geri atmayacağız. Dayanışmamızı her zaman gösterdik ve teröre karşı insanlığı omuz omuza olmaya davet ettik. Hayatını kaybedenlerin tümü yabancı uyruklu.

Ölenlerin ailelerine taziye diliyorum. Hayatını kaybeden Alman vatandaşları için Sayın Merkel’e taziyelerimi sundum.

Bu saldırı sadece oradaki uluslararası infial olması bağlamında böyle bir topluluk seçilmiş olabilir. Sadece onları değil tüm Türkiye’yi, tüm insanlığı hedef aldı. Saldırının yabancı uyruklu bir DEAŞ’lı olduğunu biliyoruz. Mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi.

Bu terör örgütü gerçekleştiren failin bütün ilişkileri ortaya çıkarılacak ve hak ettikleri cezayı mutlaka görecekler. Bütün insanlığa çağrıda bulunuyorum. Küresel bir dayanışma içinde olmak zorundayız. Hiçbir şekilde terörü şu ya da bu dinle irtibatlandırma tüm terör örgütlerinin insanlık düşmanı olduğunu hep beraber haykıralım.

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz terörün en önemli kaynaklarından birisi Suriye’deki gerilimdir. Sınırımızda DEAŞ unsurları temizleninceye kadar ve daha sonrasında DEAŞ tehdidinin tümüyle ortadan kalkmasında Türkiye koalisyonla mücadelesine devam edecektir.

Ayrıca Türkiye içinde de bütün vatandaşlarımıza milli birliğimizi korumak bilinciyle, hiçbir etnik, dini, mezhebi ayrım gözetmeksizin insanlığın en kutsal hakkı olan yaşama hakkını koruma adına çağrıda bulunuyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, ister barbarca katliamlarıyla DEAŞ, ister PKK ve benzeri terör örgütleri olsun, hepsine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak omuz omuza olacağımızı söylemek istiyorum.

Hepimiz bunu misafirleri ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz için bu misafirlerimizin açısı 78 milyonun acısıdır. Özellikle yaralıların bir an önce şifa bulması ve hayatını kaybedenlerin terör mağduru olması hasebiyle hatıralarına sahip çıkacağımızı, onların ailelerinin de bizim için Türkiye vatandaşı gibi hoşgörü göreceğini ifade etmek isterim. Zor ve çetin bir süreçten geçiyoruz, terörle mücadele için sahip olduğumuz en büyük kaynak teröre karşı uluslararası dayanışmadır.