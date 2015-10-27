T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Davutoğlu: PYD'yi iki kez vurduk!

"Türkiye kendi kartlarını henüz açmadı"

27 Ekim 2015 10:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye probleminin çözülemeyeceğini belirterek "'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk" dedi.

A haber'de canlı yayına katılan Başbakan Davutoğlu, Suriye konusunda "Türkiye kendi kartlarını henüz açmadı. Açtığı zaman her şey daha farklı olacak. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye promlemi çözülür mü? Biz ABD'ye de Rusya'ya da söyledik. 'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk" şeklinde konuştu.

 

"PYD'yi iki kez vurduk"

 

PYD'nin Suriye rejimi ile yaptığı toplantıyı ifşa ettik. Türkiye'yi rahatsız etmek için kimlerin PKK'yı çıban başı yapmak istediğini biliyoruz. Türkiye'nin karşısında olanlar kaybedecek, yanında olanlar da kazanacak herkes hesabını ona göre yapsın. Daha Türkiye kendi kartlarını henüz açmadı. Açtığı zaman her şey daha farklı olacak. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye promlemi çözülür mü? Biz ABD'ye de Rusya'ya da söyledik. 'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk.

 

"O toplantıyı ifşa ettik"

 

Kandil'e hangi istihbarat birimlerinin hangi telkinlerle gittiğini, Paralel Yapı dahil kimlerin KuzeyIrak'ta bu PKK'yı böyle bir çatışma döneminin başlaması için ikna etmeye çalıştığını, bunların hepsi de bizde mahfuz, hepsini biliyoruz. PYD'nin Suriye rejimiyle Haseke'de 28 Mayıs'ta, tarihini vererek, yerini vererek söylüyorum, yaptığı toplantıyı onun için ifşa ettik. Türkiye'yi rahatsız etmek için kimlerin PKK'yı bir çıbanbaşı gibi kullanmak istediğini biliyoruz.

ETİKETLER

pydtürkiyedavutoğluiki kez vurduksuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24