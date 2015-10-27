Başbakan Davutoğlu: PYD'yi iki kez vurduk!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye probleminin çözülemeyeceğini belirterek "'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk" dedi.



A haber'de canlı yayına katılan Başbakan Davutoğlu, Suriye konusunda "Türkiye kendi kartlarını henüz açmadı. Açtığı zaman her şey daha farklı olacak. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye promlemi çözülür mü? Biz ABD'ye de Rusya'ya da söyledik. 'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk" şeklinde konuştu.

"PYD'yi iki kez vurduk"

PYD'nin Suriye rejimi ile yaptığı toplantıyı ifşa ettik. Türkiye'yi rahatsız etmek için kimlerin PKK'yı çıban başı yapmak istediğini biliyoruz. Türkiye'nin karşısında olanlar kaybedecek, yanında olanlar da kazanacak herkes hesabını ona göre yapsın. Daha Türkiye kendi kartlarını henüz açmadı. Açtığı zaman her şey daha farklı olacak. Herkes ayağını denk alsın. Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Suriye promlemi çözülür mü? Biz ABD'ye de Rusya'ya da söyledik. 'Fırat'ın Kuzeyi'ne PYD'de geçmeyecek' dedik ve PYD'yi iki kez vurduk.

"O toplantıyı ifşa ettik"

Kandil'e hangi istihbarat birimlerinin hangi telkinlerle gittiğini, Paralel Yapı dahil kimlerin KuzeyIrak'ta bu PKK'yı böyle bir çatışma döneminin başlaması için ikna etmeye çalıştığını, bunların hepsi de bizde mahfuz, hepsini biliyoruz. PYD'nin Suriye rejimiyle Haseke'de 28 Mayıs'ta, tarihini vererek, yerini vererek söylüyorum, yaptığı toplantıyı onun için ifşa ettik. Türkiye'yi rahatsız etmek için kimlerin PKK'yı bir çıbanbaşı gibi kullanmak istediğini biliyoruz.