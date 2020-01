Başbakan Davutoğlu: MHP-HDP anlaşması var

Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefeti koalisyona benzeterek, “HDP ve MHP bile birbirlerine bir şey söylememeye özen gösteriyor. Aralarında zımni bir anlaşma olduğu çok açık bir şekilde, birlikte AK Parti’ye yükleniyorlar. Karşımızda, iktidarlarında koalisyon kurma iddiasını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek olanlar, muhalefette bir koalisyon kurmuş görünüyorlar” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Rıza Özel ve Selçuk Şenyüz’ün haberine göre, Davutoğlu, AKP genişletilmiş il ve belediye başkanları toplantısında şunları söyledi:

Perde gerisinde paslaşma

“HDP Eş Başkanı açık bir şekilde saldırıların sorumlusunun hükümet hatta Cumhurbaşkanımız olduğuna dair hiç mesnedi olmayan, seçimlere öfke ve kutuplaşma virüsü bulaştırmaya çalışan bir yaklaşım sergiledi. Sanki HDP ve MHP perde gerisinde paslaşıyormuş gibi. Burada ‘MHP işaretleri yapılıyor ama biz onların yapmadığına inanıyoruz’ diyerek pas verdi. MHP’liler de AK Parti’nin bu olayın arkasında olduğunu ifade eden yaklaşımda bulundular. Kılıçdaroğlu’da birkaç saat geçmeden partimizi suçlayan açıklamalarda bulundu. Kimse AK Parti’ye meşruiyet dışında bir tutum izafe edemez. Üç partinin söylemlerine bakın. Birbirlerine karşı ideolojik olarak karşı safta durduklarını iddia eden partiler dahi HDP ve MHP birbirlerine karşı bir şey söylememeye özen gösteriyorlar. Aralarında zımni (üstü kapalı, gizli) bir anlaşma olduğu çok açık bir şekilde, birlikte AK Parti’ye yükleniyorlar. Karşımızda, iktidarlarında koalisyon kurma iddiasını hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek olanlar, muhalefette bir koalisyon kurmuş görünüyorlar.

En önemli teklifimiz yeni anayasa

AK Parti’nin ikinci atılım dönemine geçeceğiz. Birinci dönemde dağılmış, parçalara ayrılmış, darbe yemiş bir demokrasiden istikrarı bir demokrasiye geçmeye çalıştık. İkinci atılım döneminin adı yeniden inşaa dönemidir. En büyük vizyonumuz kısa öz, vatandaşlık tanımı net, millet tanımı net, devlet ve millet ilişkisine bakışı tanımı net. Her şeyin temelinde etnik ve mezhep ayrılığı gözetmeden insan onurunu barındıran, güçler ayrılığı prensibine oturan bu çerçevede başkanlık sistemini ele alan ve bu çerçevede Türkiye’nin bütün idari yapısını tekrar inşaa edecek olan yeni bir anayasa. 2015 seçimlerine giderken halka en önemli teklifimiz budur. Yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa.”

Fail tespit edildi

Başbakan, Çorum ve Yozgat mitinglerinde özetle şunları söyledi: “Başbakan Ahmet sizin ceddinize emanet. Türkiye’nin her yerindeyiz. Çünkü bize her yer Türkiye. Diğer partiler, Türkiye’nin bir bölgesinde belli yerlerinde miting yaparlar. Başka yerde yaparlarsa az kişiye yaparlar. Biz her yerde büyük kalabalıklara sesleniriz.

(Adana ve Mersin’de HDP’nin seçim ofislerine saldırı) İçişleri Bakanımızla konuştum, fail tespit edildi ve inşallah yakalanacak. O zaman bizi böyle fütursuzca suçlayanlar özür dileyecekler mi? Teslim edildiğinde ve fail açıklandığında bütün bu fırsatçı çete var ya, hepsinin birer özür borcu var özür.”

Başbakan Davutoğlu, Ankara’da Yenimahalle ile Şentepe arasındaki teleferik hattının açılışını yaptı. Ankara’da gündüz saatlerinde iki farklı programda konuşan, Çorum ve Yozgat’ta mitingler yapan Davutoğlu’nun zaman zaman sesinin çatlaması dikkat çekti.